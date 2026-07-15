RC Lens : Toppmöller très clair sur le mercato des Sang et Or !

Présent face à la presse ce mercredi matin, Dino Toppmöller a dressé un premier bilan de la reprise du RC Lens. Le nouvel entraîneur lensois s’est montré confiant avant une saison marquée par le retour en Ligue des champions et un mercato potentiellement mouvementé.

Des premiers pas réussis à Lens

Alors que l’entraînement matinal était ouvert aux médias, Dino Toppmöller a affiché sa satisfaction concernant ses premières semaines dans l’Artois. « Nous avons une équipe avec une grande volonté, ça fait vraiment plaisir de travailler avec tout le monde ici », a confié l’Allemand à Lensois.com. Le technicien apprécie également l’investissement de son staff, qu’il qualifie de « fantastique », même si beaucoup de travail reste encore à accomplir pour installer ses principes de jeu.

Toppmöller veut oublier la saison historique

Le nouvel entraîneur n’entend pas se reposer sur les exploits réalisés la saison dernière. Toppmöller a félicité l’ensemble du club pour cette campagne historique, mais souhaite désormais tourner la page : « L’histoire, c’est aussi le passé, il faut mettre ça de côté. Il faut se remettre au travail pour réussir encore de belles choses. » Le retour en Ligue des champions va obliger Lens à apprendre à enchaîner les rencontres, tout en offrant une formidable vitrine aux jeunes joueurs.

« Je sais qu’on a déjà un très bon groupe »

Interrogé sur le mercato et les possibles départs de plusieurs cadres, Dino Toppmöller a tenu à rassurer les supporters. « Moi, je suis très calme, j’ai beaucoup de confiance envers tout le monde ici. Bien sûr, tous les coachs veulent garder les meilleurs joueurs, c’est normal », a-t-il expliqué. Conscient que la superbe saison lensoise attire les convoitises, le coach se montre néanmoins serein : « Je sais qu’on a déjà un très bon groupe. » Il compte également sur Jean-Louis Leca, Benjamin Parrot et le président pour réagir rapidement en cas de mouvement.

Bollaert, l’arme indispensable du RC Lens

Ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, Dino Toppmöller connaît parfaitement l’importance d’un public bouillant. Le nouveau coach lensois souhaite rapidement construire une relation forte avec Bollaert : « C’est exactement de ça dont nous avons besoin, d’un douzième homme. » Au-delà des résultats, l’Allemand attend surtout de ses joueurs qu’ils donnent tout sur le terrain. Dans les moments plus difficiles, il compte sur la ferveur des supporters pour porter le RC Lens et faire une nouvelle fois de Bollaert une forteresse.