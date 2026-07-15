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FRANCE

OM : le transfert surprise d’Aubameyang est bouclé !

Par Louis Chrestian - 15 Juil 2026, 14:20
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Un an seulement après son retour à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête déjà à quitter l’OM. Poussé vers la sortie pour des raisons économiques, l’attaquant gabonais a choisi de rejoindre le Deportivo La Corogne et de retrouver la Liga.

Une saison réussie pour Aubameyang

Malgré le poids des années, Pierre-Emerick Aubameyang a encore répondu présent cette saison. Recruté pour apporter son expérience au groupe marseillais, l’avant-centre de 37 ans a notamment parfaitement compensé la longue absence d’Amine Gouiri. Avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien joueur d’Arsenal aura directement contribué à 24 réalisations de l’OM.

Un départ dicté par les finances marseillaises

Son bilan individuel ne lui permettra pourtant pas de poursuivre l’aventure sur la Canebière. Privé de Ligue des champions et contraint de réduire considérablement sa masse salariale, l’OM doit se séparer de plusieurs joueurs importants. Le salaire conséquent d’Aubameyang en faisait forcément l’un des principaux candidats à un départ, malgré son influence sportive et son statut de cadre dans le vestiaire.

Genesio voulait garder Aubameyang

Présent en conférence de presse ce mercredi, Bruno Genesio n’a pas caché qu’il aurait préféré conserver l’international gabonais. Mais le nouvel entraîneur marseillais sait que la situation économique du club impose des sacrifices durant ce mercato. L’OM a donc accepté d’ouvrir la porte à son attaquant, dont la clause de départ s’élève à seulement 1,5 million d’euros.

La Corogne remporte la bataille

Approché par le Çorum FK en Turquie et courtisé par plusieurs formations saoudiennes, italiennes et espagnoles, Aubameyang a finalement choisi le Deportivo La Corogne. Selon nos informations, le club galicien va lever sa clause pour s’attacher ses services. De retour en Liga huit ans après sa relégation et après être descendu jusqu’en quatrième division, le Deportivo mise sur l’expérience du Gabonais pour assurer son maintien. Aubameyang retrouvera ainsi le championnat espagnol après son passage remarqué au FC Barcelone, avec l’ambition de réussir un dernier défi prestigieux.

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