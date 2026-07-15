RC Lens, OM, Stade Rennais : un club de Ligue 1 dégaine une offre pour Lassine Sinayoko !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Cité dans le viseur du RC Lens, de l’OM et du Stade Rennais, Lassine Sinayoko fait désormais l’objet d’une offre concrète. Le Paris FC a lancé les grandes manœuvres pour arracher l’attaquant malien à l’AJ Auxerre, mais les négociations s’annoncent mouvementées.

Le Paris FC offre 7 M€ pour Sinayoko

Quelques jours après l’arrivée de Liam Rosenior sur son banc, le Paris FC accélère son mercato offensif. Selon les informations d’Onze Mondial, le club francilien a transmis une première offre de 7 millions d’euros à l’AJ Auxerre pour Lassine Sinayoko. Une proposition immédiatement rejetée par les dirigeants bourguignons, qui réclameraient 12 millions d’euros pour laisser partir leur attaquant de 26 ans.

Sinayoko séduit par le projet parisien

Le Paris FC pourrait néanmoins compter sur la volonté du joueur pour débloquer la situation. Séduit par le projet francilien, Sinayoko aurait demandé à sa direction de faciliter son départ. L’international malien avait pourtant prolongé son contrat jusqu’en 2027 afin de ne pas quitter gratuitement son club formateur. Il souhaiterait désormais franchir un nouveau cap après avoir également reçu une approche en provenance d’Angleterre.

INFO @OnzeMondial – Le Paris FC s'attaque à Lassine Sinayoko et a transmis une première offre à Auxerre. Les détails ⬇️. #Mercatohttps://t.co/KIFpa7vgAf — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 15, 2026

Le dossier vire au clash avec Auxerre

La situation aurait pris une tournure beaucoup plus explosive ces derniers jours. D’après Foot Mercato, Lassine Sinayoko se sentirait trahi par sa direction. Alors que le RC Lens poussait pour le recruter, l’attaquant aurait accepté de prolonger en échange de la promesse de pouvoir partir cet été sous certaines conditions. Un engagement aurait même été matérialisé par un document signé par le président auxerrois. Mais l’AJA estimerait désormais que ce papier ne possède aucune valeur juridique, alors qu’une offre correspondant aux conditions fixées aurait été transmise dans les délais. Mécontent, le joueur aurait informé son entraîneur et ses coéquipiers de son refus de reprendre l’entraînement.

Une alternative à Matthis Abline

L’offensive du Paris FC pour Sinayoko intervient alors que le promu aurait également proposé 23 millions d’euros au FC Nantes pour Matthis Abline, toujours courtisé par l’AS Monaco. Reste à savoir si le PFC considère le Malien comme une alternative moins onéreuse ou s’il envisage de recruter les deux attaquants. Entre la volonté de départ du joueur et le bras de fer désormais engagé avec Auxerre, une issue semble se dessiner : Lassine Sinayoko a de fortes chances de changer de club avant la fin du mercato. Le RC Lens, l’OM et le Stade Rennais sont prévenus, le Paris FC a pris une longueur d’avance.