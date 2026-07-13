OM : en plus de Benatia, Lorenzi a un autre allié de taille pour dynamiter le mercato

Si Medhi Benatia continue d’influencer le mercato de l’OM en coulisses, Grégory Lorenzi peut également compter sur un homme clé dans son organisation : Federico Balzaretti.

Le mercato de l’OM ne repose pas uniquement sur Grégory Lorenzi. Si l’ancien directeur sportif de Brest est désormais chargé de reconstruire un effectif sous fortes contraintes financières, un autre acteur occupe une position stratégique : Federico Balzaretti.

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien international italien est aujourd’hui au cœur d’une organisation atypique où Medhi Benatia, pourtant officiellement parti du club, continue d’exercer une influence importante sur certains dossiers.

Balzaretti, le lien entre Benatia et Lorenzi

Recruté en 2025 par Medhi Benatia pour devenir son adjoint, Federico Balzaretti est resté en poste malgré le changement de gouvernance sportive. Désormais placé sous l’autorité de Grégory Lorenzi, l’ancien défenseur de la Roma et de la Juventus conserve une position centrale dans le fonctionnement quotidien du secteur sportif.

Dans les faits, son rôle dépasse celui d’un simple adjoint. Toujours selon L’Équipe, Balzaretti démarche actuellement plusieurs représentants de joueurs susceptibles de renforcer l’effectif olympien. Une mission qui fait de lui l’un des principaux relais du recrutement alors que Lorenzi s’attèle à bâtir une équipe compétitive avec des moyens limités.

Une direction sportive à plusieurs têtes

La particularité de l’organisation marseillaise réside dans la coexistence de plusieurs décideurs. Grégory Lorenzi travaille principalement sur la construction du futur effectif, tandis que Medhi Benatia continuerait d’utiliser son réseau pour faciliter les ventes de plusieurs joueurs, à la demande de Frank McCourt selon L’Équipe. Le club assure néanmoins que l’ancien directeur du football intervient uniquement dans le cadre d’une transition et sans mandat d’agent.

Au milieu de cette configuration, Federico Balzaretti fait office de passerelle permanente entre les deux hommes. Une organisation qui intrigue certains dirigeants de clubs concurrents, tant la frontière entre les missions de chacun apparaît difficile à définir.

Un rôle qui pourrait peser sur tout le mercato de l’OM

Dans un mercato où Marseille doit vendre avant d’investir, le travail de Federico Balzaretti pourrait rapidement devenir déterminant.

Son réseau en Italie, sa proximité historique avec Medhi Benatia et sa collaboration quotidienne avec Grégory Lorenzi lui permettent d’intervenir aussi bien sur les pistes d’arrivée que dans les échanges avec les intermédiaires.

Discret médiatiquement, l’Italien pourrait finalement devenir l’une des figures les plus importantes du nouvel organigramme olympien, en assurant la continuité entre l’ancienne et la nouvelle direction sportive. Une influence qui pourrait s’avérer décisive tout au long du mercato estival.