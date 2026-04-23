Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM tient déjà son premier renfort de l’été mais il n’est absolument pas sûr de rester longtemps à Marseille.

Sans attendre l’ouverture officielle du mercato, l’OM tient déjà un premier renfort. Un retour anticipé, plus subi que planifié, qui concerne Angel Gomes. Prêté en cours de saison à la suite d’un accord établi en janvier, le milieu anglais va faire son retour sur la Canebière à l’issue de l’exercice. La relégation de Wolverhampton Wanderers en Championship, officialisée en Premier League, met automatiquement fin à certaines conditions du prêt.

Gomes de retour à Marseille, c’est acté

Une situation qui change la donne. Car ce retour à Marseille n’était pas forcément pensé comme un point de départ sur le long terme. Lors de son arrivée libre en 2025, Gomes avait signé un contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, mais son avenir reste aujourd’hui très incertain. Durant son passage en Angleterre, le joueur n’a pas totalement convaincu.

Avec neuf matchs de championnat et une apparition en FA Cup, son temps de jeu est resté limité, et les performances jugées irrégulières. L’option d’achat conditionnelle liée au maintien n’a donc jamais réellement été activée, la mission restant hors de portée pour son club temporaire. En interne, le message est clair : ce prêt devait surtout servir de test. Reste maintenant à savoir quelle suite sera donnée.

Il rêve de s’installer en Premier League

L’Équipe confirme qu’un départ cet été reste une option sérieusement envisagée. L’idée d’un transfert n’est pas écartée, notamment si une offre intéressante arrive sur la table. Le joueur, de son côté, n’a jamais caché son attrait pour un retour durable en Premier League. Mais tout dépendra aussi du futur banc marseillais.

Que ce soit Habib Beye ou un autre technicien, le choix pourrait être déterminant dans la gestion du dossier. Certains entraîneurs pourraient vouloir relancer le joueur et lui offrir une vraie seconde chance à Marseille. À ce stade, toutes les options restent ouvertes. Un retour, oui. Mais pas forcément une installation durable.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)