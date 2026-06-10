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ASSE : l’IA prédit le futur onze d’Ian Cathro en Ligue 2 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 06:00
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Ian Cathro (ASSE)

À peine nommé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro commence déjà à alimenter toutes les projections. Et si le technicien écossais n’a évidemment pas encore dévoilé ses plans, les contours de son futur onze type pourraient déjà se dessiner à Saint-Étienne.

Avant les grandes manoeuvres du mercato, But! a interrogé l’IA au sujet du possible onze d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE. Réputé pour son football vertical, intense et tourné vers l’offensive, Cathro devrait rapidement imprimer sa patte dans le Forez. Avec l’effectif actuellement à sa disposition, plusieurs joueurs apparaissent déjà comme des incontournables de son projet. Dans les cages, Gautier Larsonneur conserverait sa place de numéro un. Malgré une saison contrastée, le gardien stéphanois reste une valeur sûre de l’effectif et devrait débuter le prochain exercice avec la confiance de son nouvel entraîneur.

Le mercato pourrait tout chambouler

En défense, un duo semble se détacher nettement. Julien Le Cardinal, devenu l’un des leaders du vestiaire depuis son arrivée, formerait une charnière centrale solide avec Mickaël Nadé. Les statistiques de la seconde partie de saison ont d’ailleurs montré que l’ASSE affichait davantage de stabilité lorsque Le Cardinal était présent sur le terrain. Sur les côtés, Pedro devrait conserver sa place à droite tandis que Ben Old pourrait être utilisé dans un rôle plus hybride à gauche, capable d’apporter de la profondeur dans les phases offensives.

Au milieu, Cathro devrait privilégier des profils capables d’imposer un gros rythme. Ayman Moueffek et Abdoulaye Kanté apparaissent comme deux candidats crédibles pour former un double pivot capable de récupérer, relancer et accompagner les transitions rapides. Plus haut, la créativité devrait être confiée à Zuriko Davitashvili. Déjà considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de l’effectif, le Géorgien pourrait bénéficier d’une grande liberté dans l’animation offensive.

Un 4-2-3-1 privilégié à l’ASSE ?

Augustine Boakye et Irvin Cardona semblent disposer d’une longueur d’avance grâce à leur vitesse et leur capacité à attaquer les espaces, deux qualités particulièrement appréciées dans les systèmes offensifs modernes. Et devant, difficile d’imaginer un autre visage que celui de Lucas Stassin. Malgré les nombreuses rumeurs de départ, l’attaquant belge demeure aujourd’hui la pierre angulaire du projet sportif stéphanois. Si l’ASSE parvient à le conserver, Cathro disposera d’un atout majeur pour viser la remontée.

Bien sûr, le mercato pourrait encore rebattre les cartes. Un départ de Stassin ou l’arrivée de nouvelles recrues modifierait forcément les équilibres. Mais à l’heure actuelle, cette équipe semble la plus cohérente pour mettre en place les principes de jeu du nouvel entraîneur écossais. Une chose est sûre : les supporters stéphanois ont déjà commencé à imaginer l’ASSE version Cathro. Et sur le papier, elle a de quoi faire rêver.

Le onze qui se dessine pourrait ainsi ressembler à ceci : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Moueffek, Kanté – Boakye, Davitashvili, Cardona – Stassin.

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