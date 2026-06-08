ASSE : qui est Ian Cathro, le futur coach des Verts ?

Ian Cathro devrait succéder à Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE. Présentation du jeune technicien écossais…

Philippe Montanier non reconduit, l’ASSE était en discussions avec un entraîneur étranger et son identité vient d’être dévoilée ce lundi. C’est A Bola qui a sorti l’info : Ian Cathro va quitter Estoril pour rejoindre l’ASSE. Une information confirmée par nos sources.

39 ans et des expériences avec Benitez et Nuno Espirito Santo

Cathro était depuis deux saisons à Estoril où il a réussi à maintenir le petit coub de la banlieue de Lisbonne au sein de l’élite. Avec cette expérience au Portugal, le jeune technicien écossais de 39 ans, natif de Dundee, avait été l’adjoint du Portugais Nuno Espirito Santo à Rio Ave, Valence, Wolverhampton, Tottenham et Al-Ittihad. Il avait aussi travaillé il y a 10 ans à Newcastle avec Rafael Benitez. L’Écossais a commencé sa carrière d’entraîneur très jeune à Dundee United, où il dirigeait l’académie à seulement 22 ans, avec de rejoindre Hearts, autre club écossais.

Un style de jeu basé sur la possession

Cathro est souvent considéré comme un entraîneur très influencé par les méthodes portugaises, avec un football basé sur la possession, les sorties de balle travaillées et une forte culture tactique.

Ian Cathro parle non seulement l’Anglais, mais aussi l’Espagnol et le Portugais. Il est devenu parfaitement à l’aise en Portugais, au point d’accorder des interviews complètes dans cette langue dès ses premiers mois à Estoril, ce qui montre une vraie facilité pour les langues. Et comme à Al-Ittihad il a pu côtoyer Karim Benzema et N’Golo Kanté. Un profil très « Kilmer compatible »…