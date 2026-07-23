ASSE Mercato : une connexion prometteuse entre deux recrues estivales

Battue mercredi soir sur la pelouse des Glasgow Rangers (2-1), l’ASSE n’a pas quitté Ibrox avec des regrets immenses. Après une sortie très inquiétante face au Servette Genève quelques jours plus tôt, les Verts ont affiché un tout autre visage. Plus agressifs, plus cohérents dans leur animation et beaucoup plus inspirés offensivement, les hommes d’Ian Cathro ont livré leur prestation la plus convaincante depuis la reprise.

Si le résultat reste défavorable, avec deux buts encaissés sur penalty, le contenu est autrement plus encourageant. Surtout, certaines associations commencent déjà à faire naître de vraies promesses. C’est notamment le cas du duo formé par Jakob Breum et Thierno Ballo, deux recrues estivales qui ont déjà laissé entrevoir une complémentarité particulièrement intéressante.

Breum et Ballo, déjà des automatismes prometteurs

Le changement de système opéré par Ian Cathro n’est certainement pas étranger à cette montée en puissance. En abandonnant le 4-2-2-2 aperçu face au Servette au profit d’un 4-2-3-1 beaucoup plus équilibré, le technicien écossais a permis à ses joueurs offensifs d’évoluer dans un cadre plus favorable.

Jakob Breum en a pleinement profité. Très mobile entre les lignes, disponible dans les petits espaces et toujours juste dans ses choix, le Danois n’a cessé de proposer des solutions. Sa qualité technique et son intelligence de déplacement ont rapidement mis les Rangers en difficulté.

Son premier but sous le maillot stéphanois est d’ailleurs tout sauf un hasard. Il est né d’un mouvement parfaitement construit et d’un centre en retrait idéalement dosé par Thierno Ballo. Une action qui récompense le gros travail des deux hommes.

Mais cette connexion aurait même pu faire mouche plus tôt dans la rencontre. Dès la première période, Ballo avait déjà trouvé Breum grâce à un excellent centre, que le milieu offensif n’était cette fois pas parvenu à convertir. Deux actions similaires dans le même match témoignent déjà d’automatismes qui commencent à se créer entre les deux recrues.

À l’issue de la rencontre, Jakob Breum ne cachait d’ailleurs pas sa satisfaction.

« C’était un bon match, je pense qu’il était bien meilleur que le précédent. Notamment en première période où l’on s’est procuré de nombreuses occasions. Nos adversaires ont marqué sur deux pénaltys mais pour le reste ils n’ont pas créé grand chose. On a bien fait les choses, c’est notre meilleur match jusque-là. La passe décisive de Thierno Ballo était bonne. Il a vu mon appel, c’est cool ! »

Des mots révélateurs d’une entente qui semble déjà naturelle. Ballo apporte sa vitesse, sa capacité d’élimination et ses différences dans les un-contre-un. Breum, lui, promet dans sa lecture des espaces et ses déplacements dans la surface. Deux profils complémentaires qui pourraient rapidement devenir l’une des principales armes offensives des Verts.

L’ASSE prend progressivement forme

Au-delà de cette association prometteuse, plusieurs autres motifs de satisfaction sont ressortis de cette rencontre.

Irvin Cardona a retrouvé de l’influence. Très actif dans le pressing, généreux dans ses appels et constamment disponible, l’attaquant stéphanois a retrouvé l’intensité qui avait parfois disparu ces derniers mois.

Dans l’entrejeu, Áron Csongvai confirme également que son recrutement répond à un réel besoin. Le Hongrois a apporté beaucoup de calme dans la première relance, de la précision dans ses transmissions et une vraie intelligence de placement. Sous pression, il ne s’est jamais affolé et a souvent permis aux Verts de ressortir proprement le ballon.

Tout n’a évidemment pas été parfait. Les Stéphanois ont encore concédé deux penalties évitables. Si le premier paraît sévère, le second est davantage imputable à Gautier Larsonneur, auteur d’une sortie mal maîtrisée qui offre aux Rangers l’occasion de reprendre définitivement l’avantage.

Malgré ces imperfections, le visage affiché par l’ASSE est autrement plus rassurant que celui montré face au Servette. Les circuits de passes gagnent en fluidité, les déplacements offensifs deviennent plus cohérents et les automatismes commencent à apparaître entre les nombreuses recrues.

Cette progression devrait encore s’accentuer avec les retours attendus d’Augustine Boakye et de Mahmoud Jaber, deux joueurs susceptibles d’apporter encore davantage de qualité technique dans le cœur du jeu.