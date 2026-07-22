Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro ne veut pas créer de fausse concurrence dans le vestiaire des Verts.

Ian Cathro pose déjà les bases de la saison prochaine à l’ASSE. Le nouvel entraîneur des Verts entend instaurer une concurrence permanente au sein de son effectif dans le but de niveler le niveau moyen de son équipe par le haut.

Personne n’est intouchable à l’ASSE

Personne ne bénéficiera d’un statut privilégié, pas même les cadres. Selon Babou le Vert, Ian Cathro a été très clair avec son groupe dès les premiers échanges. Le technicien écossais de l’ASSE souhaite que chaque place se mérite au quotidien, aussi bien à l’entraînement que lors des matchs : « Ian Cathro fait comprendre à son vestiaire que personne n’est assuré d’être un titulaire indiscutable, et que pour jouer, il faudra se batailler à l’entraînement comme en match. C’est le cas aussi pour le poste de gardien de but. »

Ce message concerne particulièrement Gautier Larsonneur. Déjà privé du brassard de capitaine au profit de Julien Le Cardinal, le gardien devra également composer avec l’arrivée de Mamour Ndiaye, recruté cet été pour apporter une véritable concurrence.

Une nouvelle culture de l’exigence pour les Verts

L’actuel portier titulaire de l’ASSE, qui reste sur une saison mitigée en Ligue 2, conserve une longueur d’avance mais son statut n’est plus garanti. Ian Cathro souhaite installer une culture basée sur la performance plutôt que sur le statut.

L’objectif est de maintenir tous les joueurs concernés tout au long de la saison et d’élever le niveau de compétitivité interne. Un changement de philosophie qui pourrait rapidement porter ses fruits si chaque joueur de l’ASSE répond présent dans cette bataille pour une place de titulaire.