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RC Lens Mercato : Leca a trouvé le remplaçant de Sangaré, un couac surgit déjà ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 20:00
Romeo Amane (Rapid Vienne)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Pas encore parti du RC Lens, Mamadou Sangaré (24 ans) pourrait voir Jean-Louis Leca lui avoir déjà trouvé un remplaçant au mercato estival.

Le RC Lens anticipe déjà un possible départ de Mamadou Sangaré. Les dirigeants artésiens ont identifié Romeo Amane comme une priorité pour renforcer leur entrejeu, mais ce dossier est loin de faire l’unanimité. Si le milieu ivoirien possède un profil séduisant, certaines analyses invitent à la prudence.

Le RC Lens passe à l’offensive

Selon plusieurs sources, le RC Lens a formulé une offre pour Romeo Amane, milieu de terrain du Rapid Vienne. À 23 ans, l’international ivoirien est également suivi par plusieurs clubs de Championship, preuve de sa belle cote sur le marché. Jean-Louis Leca apprécierait son profil pour prendre la relève de Mamadou Sangaré, dont l’avenir reste incertain cet été.

Morning Foot, en s’appuyant sur les données de Data’Scout, souligne que Romeo Amane présente plusieurs qualités proches de celles de Sangaré. Ses statistiques dans les duels offensifs, les dribbles réussis et les courses progressives mettent en avant un milieu capable de casser les lignes ballon au pied tout en sécurisant la relance. Autant de qualités qui correspondent à ce que recherche le RC Lens.

Un énorme point d’interrogation pour Amane ?

L’analyse statistique apporte toutefois un sérieux bémol. Toujours selon Data’Scout, la compatibilité entre Romeo Amane et le projet de jeu lensois n’atteindrait que 21 sur 100, un score jugé insuffisant pour considérer le transfert comme une évidence. Le style pratiqué au Rapid Vienne serait en effet très éloigné des exigences tactiques du RC Lens. Une donnée qui pousse les analystes à recommander la prudence.

Tout n’est cependant pas négatif. Le rapport souligne également que le joueur possède une importante marge de progression et que ses qualités physiques répondent aux standards recherchés par le club artésien. Autrement dit, le RC Lens pourrait miser sur son potentiel plutôt que sur un rendement immédiat. Le dossier reste donc ouvert, entre véritable opportunité de marché et pari sportif à assumer.

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