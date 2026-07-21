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FRANCE

RC Lens Mercato : énorme coup de théâtre dans le dossier Armando Obispo !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 11:00
Armando Obispo (Curaçao)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Annoncé proche du RC Lens au mercato estival, Armando Obispo (PSV, 27 ans) voit son arrivée se compliquer sérieusement. 

Le RC Lens pensait tenir l’un de ses renforts défensifs de l’été mais le dossier Armando Obispo (27 ans) vient de connaître un rebondissement totalement inattendu.

Le transfert d’Obispo au RC Lens aurait capoté

Selon le journaliste néerlandais Mounir Boualin (SoccerNews), le transfert d’Armando Obispo au RC Lens est tombé à l’eau. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente sur plusieurs points, mais les discussions auraient finalement échoué sur les derniers détails du dossier. Conséquence, le défenseur devrait reprendre l’entraînement avec le PSV Eindhoven dans les prochains jours, en attendant de connaître la suite de son avenir.

Après sa solide Coupe du Monde disputée avec Curaçao, Armando Obispo figurait parmi les profils les plus appréciés par les dirigeants lensois. Sa polyvalence, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que dans un rôle de piston, en faisait une cible idéale pour renforcer l’effectif de Dino Toppmöller. Ce coup d’arrêt oblige désormais le RC Lens à revoir ses plans ou à tenter de relancer les discussions.

Le PSV enchaîne les dossiers compliqués

Ce contretemps n’est pas un cas isolé pour le club néerlandais. Toujours selon les informations venues des Pays-Bas et de Turquie, le transfert d’Adamo Nagalo vers Corum FK aurait lui aussi échoué. Le défenseur ne serait pas parvenu à trouver un accord avec le club turc sur les derniers détails de son contrat.

Le PSV se retrouve donc avec deux dossiers bloqués en l’espace de quelques jours. À plusieurs semaines de la fin du mercato, le RC Lens dispose encore de temps pour renforcer son secteur défensif. Reste à savoir si les Sang et Or tenteront de relancer la piste Armando Obispo ou s’ils activeront rapidement une solution alternative.

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