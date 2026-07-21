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FRANCE

Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Cresswell, plusieurs alternatives déjà activées ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 14:40
Charlie Cresswell sous les couleurs de Toulouse
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Peinant à conclure le dossier Charlie Cresswell (23 ans) avec Toulouse, le Stade Rennais a bel et bien activé d’autres pistes au mercato estival.

Le Stade Rennais continue de travailler sur le renforcement de sa défense mais le dossier prioritaire menant à Charlie Cresswell est loin d’être réglé. Face aux exigences du Toulouse FC, les dirigeants bretons commencent à explorer d’autres solutions.

Le dossier Cresswell toujours au point mort

Selon Guillaume Lainé, journaliste pour Ouest-France, les négociations entre Rennes et Toulouse restent bloquées. Le TFC réclamerait toujours une indemnité proche de 25 millions d’euros, bonus compris, pour libérer son défenseur anglais. Une somme jugée trop élevée par le Stade Rennais, qui doit également gérer plusieurs opérations dans le sens des départs avant de pouvoir accélérer son mercato.

Le club breton doit composer avec plusieurs contraintes financières. En parallèle du dossier Cresswell, Rennes travaille notamment sur le prêt de Mikayil Faye à Nuremberg. La direction rennaise souhaite donc équilibrer son effectif avant de réaliser un investissement majeur en défense.

Plusieurs pistes déjà activées par le Stade Rennais 

Face au blocage des discussions avec Toulouse, le Stade Rennais n’a pas attendu pour réagir. D’autres profils sont désormais étudiés par les dirigeants bretons afin de ne pas rester dépendants d’un seul dossier. L’objectif reste le même : offrir à Habib Beye un renfort défensif capable d’apporter immédiatement de la solidité et de l’expérience.

Si Charlie Cresswell reste une priorité, Rennes sait qu’il faudra probablement trouver un compromis ou se tourner vers une autre option. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour connaître le futur visage de la défense rennaise.

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