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FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Sinayoko !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 11:40
Lassine Sinayoko (AJ Auxerre)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 au mercato, Lassine Sinayoko (26 ans) s’est officiellement engagé au Paris FC. 

Longtemps annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, Lassine Sinayoko ne rejoindra finalement ni l’OM, ni le RC Lens, ni le Stade Rennais. L’attaquant malien s’est officiellement engagé avec le Paris FC. Une arrivée qui confirme les grandes ambitions du club francilien sur le marché des transferts.

Le Paris FC poursuit son mercato XXL

Après une première saison réussie en Ligue 1 conclue par un maintien confortable, le Paris FC accélère encore son recrutement. Le club dirigé par Liam Rosenior vient d’officialiser sa cinquième recrue estivale avec la signature de Lassine Sinayoko, qui s’est engagé jusqu’en juin 2029. L’international malien devient ainsi une nouvelle pièce maîtresse du projet parisien.

Formé à Auxerre, Sinayoko quitte l’Yonne après plusieurs saisons convaincantes. À 26 ans, l’attaquant sort d’un exercice particulièrement abouti avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 1. Sous contrat pour une dernière saison avec l’AJA, il était devenu l’une des priorités offensives du Paris FC. Le club bourguignon a finalement accepté un transfert estimé entre 8 et 10 millions d’euros.

L’OM, Lens et Rennes battus

Avant de donner son accord au Paris FC, Lassine Sinayoko avait suscité l’intérêt de plusieurs formations françaises. L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais avaient tous été associés à son nom au cours des dernières semaines. Mais le projet porté par le Paris FC et Liam Rosenior a finalement convaincu l’attaquant malien, qui poursuivra sa carrière dans la capitale.

Avec Sinayoko, le Paris FC continue de renforcer un effectif déjà largement remodelé cet été. Après les arrivées d’Emmanuel Mbemba, Pablo Pagis, Diego Coppola ou encore Patrick Zabi, le club affiche clairement ses ambitions : s’installer durablement dans la première partie du classement et regarder progressivement vers les places européennes.

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