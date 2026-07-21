Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le PSG a accéléré sur l’arrivée de Lucas Digne (33 ans), qui va signer ce mardi pour trois ans en provenance d’Aston Villa.

Le PSG tient son nouveau renfort. Après plusieurs jours de discussions avec Aston Villa, Lucas Digne est désormais tout proche de retrouver le club de la capitale. Le latéral gauche a franchi une étape décisive avant son officialisation.

Lucas Digne a passé sa visite médicale au PSG

Selon Benjamin Quarez, Lucas Digne a passé avec succès sa visite médicale ce lundi. Le défenseur français doit désormais signer un contrat de trois saisons avec le PSG avant de partir en vacances. Sauf retournement de situation, son officialisation ne serait plus qu’une question d’heures.

Toujours selon le journaliste du Parisien, le PSG versera moins de 10 millions d’euros à Aston Villa pour boucler l’opération. Un montant jugé raisonnable pour un joueur expérimenté, capable d’apporter immédiatement une solution au poste de latéral gauche. À 32 ans, Lucas Digne apportera son vécu en Ligue 1, en Premier League et sur la scène européenne.

Un transfert inférieur à 10 millions d’euros

Formé au LOSC, Lucas Digne connaît déjà très bien le PSG, où il avait évolué entre 2013 et 2016. En coulisses, l’international français n’aurait d’ailleurs pas caché son émotion à l’idée de retrouver le club parisien. Il aurait confié sa grande joie de « revenir à la maison », un message qui traduit son enthousiasme avant ce nouveau chapitre de sa carrière.

Avec cette arrivée, Luis Enrique récupère un joueur capable de concurrencer les options déjà présentes dans son effectif tout en apportant son expérience au très haut niveau. Le PSG poursuit ainsi son mercato avec l’objectif de renforcer chaque ligne avant la reprise de la saison. L’officialisation de Lucas Digne est désormais attendue dans les prochaines heures.