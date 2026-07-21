Dans les radars du PSG sur ce mercato estival, Ferran Torres (FC Barcelone, 26 ans) n’est pas insensible au projet parisien mais le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot.

Le PSG pensait avoir pris une longueur d’avance dans le dossier Ferran Torres (26 ans). Mais la situation de l’attaquant du FC Barcelone pourrait rapidement se compliquer avec l’arrivée d’un concurrent de poids : le Real Madrid.

Luis Enrique a déjà dégainé au PSG

Auteur du but victorieux de l’Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l’Argentine (1-0 a.p.), l’ancien joueur de Manchester City est devenu l’un des hommes les plus convoités de ce mercato estival. À Paris, Ferran Torres fait partie des profils les plus appréciés pour renforcer le secteur offensif après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Sa polyvalence, sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque et son aptitude à occuper le rôle de faux numéro 9 séduisent particulièrement Luis Enrique. Le technicien espagnol connaît parfaitement son compatriote, qu’il avait lancé avec la Roja en 2020. Selon les informations de L’Équipe, il l’a même appelé personnellement afin de lui présenter le projet parisien et le rôle qu’il souhaiterait lui confier. Une démarche qui aurait été très appréciée par Ferran Torres.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ferran Torres ne se sentirait pas totalement considéré par les dirigeants barcelonais. Toujours selon L’Équipe, le joueur n’aurait plus échangé avec Deco depuis plusieurs mois et n’aurait jamais réellement ressenti une volonté forte de prolonger son aventure en Catalogne. Pour autant, la donne pourrait évoluer après sa Coupe du Monde exceptionnelle. Son but en finale a renforcé son statut et une prolongation n’est désormais plus totalement exclue.

Le Real Madrid relance totalement le dossier

C’est justement là que le Real Madrid entre en scène. Déjà intéressés par Ferran Torres lorsqu’il évoluait à Valence, les Merengue suivent de nouveau attentivement sa situation. À l’époque, l’attaquant avait choisi Manchester City afin de travailler avec Pep Guardiola. Aujourd’hui, le contexte est bien différent et le club madrilène pourrait revenir à la charge. Une arrivée du Real compliquerait forcément les plans du PSG, qui préfère temporiser avant de transmettre une première offre officielle au FC Barcelone.

Le champion d’Europe garde néanmoins des arguments solides. La présence de Luis Enrique, le projet sportif parisien et la perspective d’occuper un rôle majeur dans l’effectif plaident en faveur du PSG. Mais avec le Real Madrid désormais dans la course et un FC Barcelone qui pourrait finalement souhaiter conserver son héros du Mondial, le dossier Ferran Torres s’annonce comme l’un des feuilletons les plus brûlants de cette fin de mercato.