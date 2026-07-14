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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça active un plan B à Julian Alvarez !

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 21:15
Julian Alvarez lors de la Coupe du monde 2026

Le FC Barcelone aurait activé un plan B en cas d’échec dans le dossier Julián Álvarez.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a fait de Julián Álvarez sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski, parti au Chicago Fire. Les dirigeants catalans rêvent d’attirer l’attaquant argentin de l’Atlético Madrid afin d’en faire le nouveau leader de leur secteur offensif pour les prochaines saisons. Mais l’opération s’annonce particulièrement complexe. Sous contrat avec les Colchoneros, le champion du monde 2022 représente un dossier très coûteux et l’Atlético n’aurait aucune intention de le laisser partir facilement. Malgré ces difficultés, le Barça continuerait de faire de l’ancien joueur de Manchester City sa cible numéro un.

Le Barça a une alternative à Alvarez

Face à la complexité du dossier menant à l’attaquant de l’Atlético Madrid, le champion d’Europe en titre aurait néanmoins activé un plan B, selon les informations du journaliste espagnol de Mundo Deportivo, Ferran Martínez. Le nom de cet avant-centre n’a pas été dévoilé, mais il s’agirait d’un profil particulièrement séduisant. Pour l’heure, Julián Álvarez resterait malgré tout le plan A des Blaugrana, qui ne comptent pas abandonner cette piste tant qu’elle reste envisageable.

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