OL : une nouvelle recrue dont le nom résonne au FC Barcelone est arrivée à Lyon

Après plusieurs années passées au FC Barcelone, Jérôme Bigot s’apprête à rejoindre l’OL. L’ancien journaliste reconverti en recruteur apportera son expertise du marché ibérique.

Après ses 4 nouvelles recrues officialisées, l’OL continue de se renforcer, mais cette fois en dehors des terrains. En effet, Jérôme Bigot, recruteur du FC Barcelone depuis 2018, va intégrer la cellule de recrutement du club lyonnais en tant qu’International First Team Scout. Une information confirmée indirectement par l’intéressé, qui a mis à jour son profil LinkedIn avec son nouveau poste et a également laissé apparaître des indices sur son compte Instagram.

Cette arrivée illustre la volonté de l’OL de s’appuyer sur des profils expérimentés afin d’optimiser son recrutement dans un contexte où chaque investissement doit être particulièrement ciblé.

Un parcours atypique entre médias et recrutement

Avant de rejoindre le FC Barcelone, Jérôme Bigot avait construit une première carrière dans le journalisme sportif, et il est notamment passé par beIN Sports France, il avait collaboré avec Éric Abidal lorsque ce dernier intervenait comme consultant.

Lorsque l’ancien international français est devenu directeur sportif du Barça, il convainc Bigot de rejoindre le club catalan en septembre 2018 afin d’intégrer la cellule de recrutement, comme l’explique le site Olympique et Lyonnais. Un virage professionnel qui lui permettra de développer une solide expertise dans le scouting international.

Une expertise reconnue sur plusieurs championnats européens

Au sein du FC Barcelone, Jérôme Bigot suivait principalement les championnats français, de Ligue 1 et de Ligue 2, mais également les compétitions en Suisse, en Autriche et en République tchèque.

À Lyon, ses missions devraient évoluer. Selon les informations rapportées par Olympique et Lyonnais, il sera davantage chargé d’observer les marchés espagnol et portugais, deux viviers régulièrement exploités par les clubs européens pour identifier des talents à fort potentiel.

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté de l’Olympique Lyonnais de renforcer son réseau de détection à l’international. Grâce à son expérience acquise au sein de l’un des clubs les plus exigeants d’Europe, Jérôme Bigot pourrait apporter une expertise précieuse dans l’identification de profils adaptés aux ambitions sportives du club.