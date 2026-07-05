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FRANCE

FC Barcelone Mercato : une star de la Coupe du Monde règle ses comptes avec le Barça 

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 15:40
Marcus Rashford (Angleterre)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

À quelques heures du 8e de finale de Coupe du Monde face au Mexique, Marcus Rashford a tenu à clarifier sa situation personnelle, alors que son avenir au FC Barcelone reste plus incertain que jamais.

Marcus Rashford a-t-il des regrets ?  L’attaquant anglais de 28 ans, actuellement concentré sur la sélection des Three Lions, vit une Coupe du Monde contrastée sur le plan individuel. Tantôt remplaçant, tantôt titulaire, il a notamment perdu du terrain dans la hiérarchie offensive au profit d’Anthony Gordon, récemment transféré au Barça pour 70 M€ en provenance de Newcastle.

« Je voulais que ce soit réglé avant la Coupe du Monde » 

Un concurrent direct qui complique encore un peu plus sa situation au FC Barcelone, alors que le club blaugrana a déjà renforcé son secteur offensif et ne semble plus prioriser son arrivée dans les mêmes conditions qu’auparavant. Face à ce contexte, Rashford a choisi de prendre la parole pour calmer le jeu et recadrer le débat autour de son avenir. 

« Je vis au jour le jour. J’ai été très clair avec toutes les personnes concernées avant la Coupe du monde : je voulais que ce soit réglé avant. Si ce n’est pas le cas, je ne m’en occuperai pas avant la fin », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Rashford snobé par le FC Barcelone ?

L’attaquant de Manchester United, sous contrat jusqu’en 2028, insiste sur sa volonté de rester focalisé uniquement sur la compétition internationale. Un choix assumé, dans un moment où la pression médiatique autour de son futur au Barça ne cesse d’augmenter. « Je veux être pleinement présent dans cet instant. Nous nous battons pour quelque chose de tellement important que je n’ai pas l’énergie à y consacrer », a-t-il ajouté.

Du côté du FC Barcelone, le dossier reste ouvert mais clairement fragilisé. Les exigences financières de Manchester United, combinées à la concurrence déjà installée sur les ailes, rendent l’opération de plus en plus complexe. Pour l’heure, Rashford préfère donc mettre son avenir entre parenthèses. Un message clair envoyé à ses prétendants : la Coupe du Monde passe avant tout.

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