RC Lens : un ancien Lensois très controversé bientôt de retour à Bollaert ?

Le RC Lens pourrait retrouver l’une de ses anciennes figures les plus controversées dès la saison prochaine.

Le nom de Jocelyn Blanchard pourrait rapidement refaire parler de lui du côté de Bollaert. Ancien joueur emblématique puis directeur sportif du RC Lens, le dirigeant de 54 ans est annoncé avec insistance à l’ESTAC Troyes, où il est en passe de succéder à Antoine Sibierski. Une nomination qui le ramènerait très vite dans l’Artois à l’occasion du RC Lens – Troyes programmé en février en Ligue 1.

Selon les informations de L’Équipe, Blanchard est désormais le grand favori pour prendre les commandes du secteur sportif du club aubois. Bafétimbi Gomis figurait parmi les candidats les plus crédibles ces dernières semaines, mais l’ancien international français ne devrait finalement pas rejoindre Troyes.

Un passage très décrié comme directeur sportif

Si Jocelyn Blanchard conserve une belle cote auprès de nombreux supporters pour son passage de joueur entre 1999 et 2003, son aventure comme directeur sportif du Racing (2011 à 2012 puis 2013 à 2017) a laissé un souvenir bien plus mitigé. Son recrutement et plusieurs choix ont longtemps alimenté les critiques, au point que son nom reste associé à une période très délicate de l’histoire récente du club.

Son arrivée à Troyes pourrait donc offrir des retrouvailles particulières avec le public lensois. Promu en Ligue 1, le club aubois doit se déplacer à Bollaert au mois de février, une rencontre qui pourrait marquer le retour de Jocelyn Blanchard dans une enceinte où son passage en tant que dirigeant demeure encore aujourd’hui très controversé.

Sauf retournement de situation, l’ancien directeur sportif du RC Lens devrait être officiellement nommé dans les prochains jours afin de lancer le mercato estival de l’ESTAC. Pas sûr que les supporters troyens soient vraiment ravis…