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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise pousse pour voler Openda au RC Lens, mais…

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 15:30

Si Franck Haise pousse en interne pour retrouver Loïs Openda au Stade Rennais et l’empêcher de revenir au RC Lens, une contrainte majeure refroidit la piste.

La rumeur d’un intérêt du Stade Rennais pour Loïs Openda prend de l’ampleur. Selon une information relayée par le compte X Jonathan (@jonathan35001), Franck Haise, coach rennais qui a fait exploser Openda au RC Lens, aurait exprimé un intérêt pour un éventuel retour de l’attaquant belge, sans toutefois faire l’unanimité en interne en raison de son salaire élevé.

Une prudence qui illustre la complexité du dossier. Car si le profil d’Openda reste très apprécié en Ligue 1, notamment pour sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, son coût global constitue un frein important.

Un salaire estimé à 625 000 euros mensuels

Dans le même temps, d’autres écuries se sont positionnées sur le dossier. Le RC Lens, où Openda s’était révélé avant son départ, l’Olympique Lyonnais et Coventry City suivent également le joueur.

Avec un salaire estimé à environ 625 000 euros mensuels, Openda représente aujourd’hui un dossier complexe mêlant ambition sportive et contraintes financières. Une situation qui pourrait favoriser une solution sous forme de prêt.

Pour l’heure, rien n’indique que le Belge reviendra en Ligue 1. Mais une chose est sûre : le nom de Loïs Openda continuera d’animer les discussions dans ce mercato.

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