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FRANCE

RC Lens Mercato : le remplaçant de Malang Sarr déniché… pour 0€ ?

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 22:20
Malang Sarr (RC Lens)

Libre après son départ de Brighton, le jeune défenseur allemand Noël Atom (21 ans) attirerait l’attention du RC Lens.

Le RC Lens poursuit activement son recrutement en vue de renforcer son secteur défensif. Selon plusieurs informations venues d’Allemagne, le club artésien fait partie des deux principaux prétendants pour accueillir Noël Atom, jeune défenseur central passé par le centre de formation du RB Leipzig et récemment sous contrat avec Brighton.

Le joueur de 21 ans, désormais libre, envisage un nouveau départ après une expérience mitigée en Angleterre. Freiné par une blessure musculaire lors de sa deuxième saison, il a lui-même reconnu que son aventure à Brighton n’avait pas répondu à ses attentes, malgré une progression sportive et humaine.

Lens et Brest à la lutte pour un profil prometteur

En France, deux clubs de Ligue 1 ont rapidement manifesté leur intérêt : le RC Lens et le Stade Brestois. Les deux formations ont déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur, sans qu’aucun accord définitif n’ait encore été trouvé.

Lens semble toutefois en position stratégique. Le club nordiste, qualifié pour la Ligue des Champions et reconnu pour sa capacité à développer de jeunes talents, cherche à remplacer Malang Sarr. Le profil d’Atom, grand gabarit (1,97 m), gaucher, solide dans les duels et performant sur les phases arrêtées, correspond parfaitement aux exigences du staff lensois. Cependant, à 21 ans, il n’a toujours pas disputé le moindre match en professionnel.

Un profil physique taillé pour la Ligue 1

Formé à Leipzig, Noël Atom est considéré comme un défenseur moderne, capable de s’imposer dans les duels aériens et d’apporter une vraie présence physique dans sa surface. Sa taille et son timing défensif en font un profil recherché, notamment dans un championnat comme la Ligue 1 où l’intensité et les duels sont omniprésents.

À seulement 21 ans, l’international allemand espoir dispose encore d’une belle marge de progression. Son prochain choix de carrière pourrait donc s’avérer déterminant pour la suite de son développement.

Décision imminente pour Atom

Aucune décision finale n’a encore été prise, mais les discussions avancent entre les différentes parties. Le RC Lens et le Stade Brestois attendent désormais de connaître la position du joueur, qui souhaite avant tout rejoindre un projet sportif lui garantissant du temps de jeu en équipe première.

Le dossier reste ouvert, mais la Ligue 1 apparaît aujourd’hui comme une option sérieuse pour la suite de la carrière de Noël Atom.

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