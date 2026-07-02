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RC Lens : un cadre lensois rejoint un autre club, c’est officiel

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 16:00

Figure emblématique du RC Lens et capitaine des Sang et Or, Florian Sotoca poursuit son engagement envers sa ville natale, et devient désormais actionnaire du Racing Club Narbonnais.

Florian Sotoca continue d’écrire son histoire, bien au-delà des terrains de football. Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec le RC Lens jusqu’en 2027, le capitaine lensois vient de franchir une nouvelle étape en devenant actionnaire du Racing Club Narbonnais, le club de rugby de sa ville natale. Une annonce officialisée par le RCN sur ses réseaux sociaux.

Selon le message publié par le Racing Club Narbonnais, l’attaquant des Sang et Or rejoint le projet « avec la volonté d’accompagner son développement », incarnant « un engagement fort pour le territoire et l’avenir du Racing ». Un investissement qui confirme l’attachement de Sotoca à Narbonne, où il est né et où il conserve des liens très étroits.

Un attachement à Narbonne qui ne date pas d’hier

Ce choix n’a rien d’une surprise. À plusieurs reprises ces dernières années, Florian Sotoca a affiché son soutien au Racing Club Narbonnais. En 2024 déjà, il avait profité d’un week-end sans compétition avec le RC Lens pour rendre visite au club de rugby et assister à une rencontre, preuve de son attachement à ses racines.

Invité récemment du Mag de la Nationale, le Lensois avait également réaffirmé tout son amour pour le club narbonnais, quelques semaines après sa remontée en Pro D2. Son arrivée au capital du Racing apparaît donc comme la suite logique de cette relation privilégiée.

Le RC Lens au cœur de son avenir

Toujours sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2027, Florian Sotoca reste un élément majeur du vestiaire artésien. Véritable symbole du renouveau lensois depuis son arrivée en 2019, il entend poursuivre son aventure en Artois tout en s’impliquant dans un projet sportif qui lui tient particulièrement à cœur.

En devenant actionnaire du Racing Club Narbonnais, le numéro 7 lensois montre qu’il prépare également son avenir en dehors des pelouses. Un engagement qui illustre ses valeurs de fidélité et d’ancrage territorial, celles qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus appréciés du public de Bollaert.

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