RC Lens Mercato : les Sang et Or clarifient l’avenir de Florian Sotoca (officiel)

Le RC Lens vient d’annoncer la prolongation de Florian Sotoca, taulier du club depuis son arrivée en 2019.

C’est une annonce avec un léger effet de surprise. Ce vendredi, le RC Lens a annoncé officiellement la prolongation de contrat de son taulier et capitaine Florian Sotoca, qui arrivait en fin de parcours. Désormais lié à Lens jusqu’en 2027, le numéro 7 continuera d’incarner les valeurs du club au sein du vestiaire, et ce même avec un peu moins de temps de jeu.

Une belle récompense pour un joueur qui n’a jamais triché, même avec un rôle différent sous Pierre Sage. Il y a quelques jours en conférence de presse, Sotoca avait tout de même lancé subtilement : « peut-être qu’on aura une bonne nouvelle dans les prochaines semaines ». On comprend mieux.

La réaction de Leca

« Le plaisir d’annoncer la prolongation de Flo’ pour une saison supplémentaire est partagé par l’ensemble du club. Plus que notre capitaine, il est un symbole qui incarne l’esprit lensois à travers sa fidélité, son humilité et sa simplicité. Au quotidien, l’exigence et l’énergie positive qu’il met dans le travail sont des moteurs pour le groupe. Son rôle a évolué cette saison, mais il démontre chaque jour que l’on peut compter sur lui pour être performant et tirer les autres vers le haut. Flo’ est aujourd’hui le doyen du vestiaire en termes de vécu. S’appuyer sur des repères comme lui est essentiel pour continuer à avancer tout en restant connectés à nos valeurs, dont il est l’un des garants au sein de l’effectif », a confié le directeur sportif pour le site officiel du club.