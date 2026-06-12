Pronostic Brésil – Maroc : la première grosse surprise de la Coupe du monde 2026 ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et le Maroc, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Dans la nuit de samedi à dimanche (0h), le Brésil fera ses débuts dans cette Coupe du monde 2026 avec un choc face au Maroc. Privée de Neymar pour cette première rencontre de la phase de groupes, la Seleção cherchera à démarrer son tournoi de la meilleure des manières en s’imposant contre l’un des demi-finalistes de l’édition 2022.

Coupe du monde 2026 – Brésil vs Maroc

Dimanche 14 juin 2026 · 0h · MetLife Stadium

Brésil : assumer son statut malgré l’absence de Neymar

Comme souvent lors d’une Coupe du monde, le Brésil figure parmi les grands favoris au sacre final. Avec un effectif rempli de talents évoluant dans les plus grands clubs européens, la Seleção possède les armes pour aller très loin dans la compétition.

L’absence de Neymar constitue évidemment un coup dur pour cette entrée en lice. Le capitaine brésilien reste le principal créateur de son équipe et sa capacité à débloquer les rencontres manque à n’importe quelle sélection. Heureusement pour le Brésil, les solutions offensives ne manquent pas avec Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha ou encore Endrick.

Cette première rencontre pourrait surtout permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de prendre leurs repères dans le tournoi. Face à un adversaire réputé pour sa solidité défensive, les Brésiliens devront faire preuve de patience et éviter de se découvrir trop rapidement.

L’objectif sera simple : prendre trois points et s’installer immédiatement en tête d’un groupe qui pourrait rapidement devenir très disputé.

Maroc : confirmer son nouveau statut mondial

Le Maroc n’est plus l’outsider surprise de 2022. Depuis son parcours historique au Qatar, les Lions de l’Atlas ont confirmé leur montée en puissance et abordent cette Coupe du monde avec de réelles ambitions.

L’équipe dirigée par Walid Regragui a conservé l’ossature qui avait fait son succès : une organisation défensive redoutable, une grande solidarité collective et une capacité à punir ses adversaires en transition. Face au Brésil, cette recette pourrait encore fonctionner.

Les Marocains savent qu’ils n’auront probablement pas la possession du ballon pendant une grande partie de la rencontre. En revanche, ils disposent de joueurs capables de faire très mal dans les espaces, à l’image d’Achraf Hakimi ou Brahim Diaz.

Un résultat positif contre le Brésil constituerait déjà une énorme opération dans la course à la qualification et renforcerait encore davantage la confiance d’une sélection qui ne cesse de progresser sur la scène internationale.

Les confrontations entre les deux nations

Le Brésil et le Maroc ne se sont affrontés qu’à quelques reprises au cours de leur histoire. Les Auriverde conservent un léger avantage au bilan, même si les Lions de l’Atlas ont démontré ces dernières années qu’ils pouvaient rivaliser avec n’importe quelle nation.

Sur les dernières confrontations :

Brésil : 2 victoires

Maroc : 1 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable du Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro – Casemiro, Bruno Guimaraes – Luis Henrique, Raphinha, Vinicius – Matheus Cunha.

Absents : Neymar (blessé, dans le groupe), Wesley (blessé, forfait pour le Mondial).

La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Belammari – El Aynaoui, Amrabat, Ounahi – Brahim Diaz, El Kaabi, Saibari.

Incertains : Ezzalzouli, Mazraoui (gênes musculaires), Aguerd, Salah-Eddine (reprise).

Les joueurs à suivre

Vinicius Junior (Brésil) : Sans Neymar, une grande partie des responsabilités offensives reposera sur les épaules de l’ailier du Real Madrid. Capable de faire basculer un match sur une accélération ou un exploit individuel, Vinicius pourrait être l’homme fort de la Seleção durant cette phase de groupes. Sa vitesse et sa qualité de dribble seront précieuses face à un bloc marocain qui devrait évoluer très regroupé.

Achraf Hakimi (Maroc) : Le latéral marocain est bien plus qu’un simple défenseur. Véritable moteur du jeu des Lions de l’Atlas, il sera chargé de contenir les offensives brésiliennes tout en apportant le danger dans son couloir. Son duel avec Vinicius pourrait d’ailleurs constituer l’une des clés majeures de la rencontre.

Les tendances des cotes : avantage au Brésil

Issue Cote Victoire du Brésil 1,65 Match nul 3,75 Victoire du Maroc 5,90

Les bookmakers accordent leur confiance au Brésil, mais l’écart reste relativement limité pour une entrée en lice. Cela illustre parfaitement le respect acquis par le Maroc depuis plusieurs années sur la scène internationale.

Nos pronostics pour Brésil – Maroc

Les deux équipes marquent : Le Brésil possède énormément de talent offensif mais n’affiche pas toujours une maîtrise défensive parfaite face aux équipes capables de se projeter vite. Le Maroc dispose justement des profils pour exploiter les espaces laissés en contre.

Match nul à la mi-temps : Les débuts dans une Coupe du monde sont souvent marqués par une certaine prudence. Face à un adversaire aussi bien organisé que le Maroc, le Brésil pourrait avoir besoin de temps avant de trouver les solutions.

Score possible

1-1 : Cette affiche ressemble à l’un des matchs les plus équilibrés de la première journée. Le Brésil devrait dominer territorialement, mais le Maroc possède l’expérience, la solidité et les individualités nécessaires pour résister. Un partage des points permettrait aux Lions de l’Atlas de réussir leur entrée dans la compétition, tandis que la Seleção conserverait toutes ses chances pour la suite du tournoi.