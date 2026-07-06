Pronostic Suisse – Colombie : qui pour un possible choc contre l’Argentine en quarts ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Le dernier huitième de finale de la Coupe du monde 2026 opposera la Suisse à la Colombie, ce mardi soir (22h). Tombeurs de l’Algérie en 16es de finale (2-0), les Suisses auront fort à faire face à une sélection colombienne qui continue de s’affirmer comme l’un des outsiders de ce Mondial après sa victoire contre le Ghana (1-0).

Coupe du monde 2026 – Suisse vs Colombie

Lundi 6 juillet · 22h · BC Place

Suisse : briser enfin le plafond de verre

La Suisse est encore au rendez-vous des huitièmes de finale. Pour la quatrième Coupe du monde consécutive, la Nati atteint ce stade de la compétition, mais elle court toujours après un quart de finale, qu’elle n’a plus disputé depuis 1938. Face à l’Algérie, les hommes de Murat Yakin ont répondu présent avec une victoire maîtrisée (2-0), sans encaisser le moindre but.

Solide, expérimentée et difficile à bouger, cette équipe suisse avance avec ses certitudes. Granit Xhaka apporte son leadership au milieu, Manuel Akanji sécurise l’arrière-garde, tandis que Breel Embolo reste une menace constante par sa puissance et son jeu dos au but. La Suisse sait rarement faire le spectacle, mais elle possède une vraie capacité à rester organisée et à punir ses adversaires sur les temps forts.

Face à la Colombie, la Nati devra toutefois hausser encore le curseur. Les Colombiens sont rapides, agressifs dans les transitions et capables de faire mal sur la moindre perte de balle. Pour espérer passer, les Suisses devront éviter de subir trop bas et se montrer efficaces dans les moments clés.

Colombie : confirmer son statut d’outsider

La Colombie continue d’impressionner dans cette Coupe du monde. Première de son groupe devant le Portugal, la sélection de Nestor Lorenzo a ensuite validé son billet pour les huitièmes en venant à bout du Ghana (1-0). Pas toujours spectaculaire, mais souvent très efficace, la Colombie dégage une vraie impression de maîtrise depuis le début du tournoi.

Les Cafeteros peuvent s’appuyer sur un collectif équilibré et sur plusieurs individualités capables de faire la différence. Luis Diaz reste évidemment l’arme principale sur le plan offensif, avec sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un. Derrière lui, James Rodriguez conserve une qualité de passe précieuse, tandis que Jhon Cordoba ou Luis Javier Suarez peuvent peser dans la surface.

Face à une Suisse bien organisée, la Colombie devra se montrer patiente. Mais sa capacité à accélérer dans les couloirs et à exploiter les espaces pourrait faire la différence dans une rencontre qui s’annonce serrée.

Les confrontations entre les deux nations

La Suisse et la Colombie ne se sont pas souvent croisées dans les grandes compétitions. Leur confrontation la plus marquante remonte à la Coupe du monde 1994, avec une victoire colombienne (2-0) en phase de groupes.

Sur les confrontations recensées :

Suisse : 1 victoire

Colombie : 2 victoires

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de la Suisse : Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo.

Absent : Aucun.

Incertain : Jaquez (blessé).

La compo probable de la Colombie : Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma – Arias, Rodriguez, Diaz – Suarez.

Absent : Aucun.

Incertain : Cordoba (blessé).

Les joueurs à suivre

Granit Xhaka (Suisse) : Véritable patron de la Nati, le milieu suisse aura un rôle essentiel dans ce huitième de finale. Sa capacité à orienter le jeu, à calmer les temps faibles et à casser les lignes par la passe sera précieuse face au pressing colombien. S’il parvient à imposer son rythme au milieu, la Suisse aura de vraies chances d’installer son jeu et de mettre en difficulté les Cafeteros.

Luis Diaz (Colombie) : L’ailier de Liverpool est l’un des grands dangers de cette sélection colombienne. Très explosif, capable de faire la différence balle au pied et de créer des déséquilibres sur son côté, il sera l’un des joueurs les plus surveillés par la défense suisse. Dans un match qui pourrait se jouer sur peu d’occasions, son talent individuel peut suffire à débloquer la situation.

Les tendances des cotes : avantage Colombie

Issue Cote Probabilité Victoire de la Suisse 3,25 25 % Match nul 2,95 30 % Victoire de la Colombie 2,37 45 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à la Colombie avant ce huitième de finale. Avec une cote autour de 2,37, les Cafeteros partent favoris, portés par leur dynamique et leur solidité depuis le début du tournoi. La Suisse, cotée à 3,25, reste toutefois un adversaire très crédible, d’autant que la Nati n’a pas encore perdu dans cette Coupe du monde. Le nul, proposé à 2,95, montre aussi que les opérateurs s’attendent à une rencontre fermée et indécise.

Nos pronostics pour Suisse – Colombie

Moins de 2,5 buts : Entre une Suisse solide défensivement et une Colombie très disciplinée depuis le début de la compétition, ce huitième de finale pourrait être fermé. Les deux équipes savent gérer leurs temps faibles et devraient prendre peu de risques, surtout dans un match à élimination directe.

Qualification de la Colombie : La Suisse a les armes pour poser des problèmes, mais la Colombie semble disposer d’un peu plus de variété offensive et de joueurs capables de faire basculer un match sur une action. Dans une rencontre serrée, les Cafeteros peuvent faire la différence, que ce soit dans le temps réglementaire ou après prolongation.

Score possible

1-0 pour la Colombie : La Suisse devrait opposer une belle résistance, mais la qualité individuelle de Luis Diaz, James Rodriguez ou Jhon Cordoba pourrait permettre aux Colombiens de trouver l’ouverture et de valider leur billet pour les quarts de finale.