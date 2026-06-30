Pronostic États-Unis – Bosnie-Herzégovine : les Américains vont-ils envoyer un message fort ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après avoir terminé premiers du groupe D avec un parcours solide et convaincant, les États-Unis abordent la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026 avec de grandes ambitions. Portés par leur public et en confiance après leurs performances en phase de groupes, les Américains entament leur campagne en phase finale dans la nuit de mercredi à jeudi (2h) avec un 16e de finale face à la Bosnie-Herzégovine, troisième du groupe B et qualifiée parmi les meilleurs troisièmes.

Coupe du monde 2026 – États-Unis – Bosnie-Herzégovine

Jeudi 2 juillet · 2h · Levi’s Stadium

États-Unis : l’occasion de confirmer les ambitions

Organisateurs de cette Coupe du monde 2026, les États-Unis ont parfaitement négocié leur premier objectif en terminant en tête du groupe D. Les Américains ont rapidement assuré leur qualification grâce à deux victoires convaincantes, ce qui leur a permis de faire souffler plusieurs cadres lors de la dernière journée sans remettre en cause leur première place. Une gestion qui pourrait peser dans cette phase à élimination directe.

Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Team USA affiche un visage séduisant, avec un collectif bien organisé et une attaque capable de faire la différence à tout moment. Portés par un public entièrement acquis à leur cause, Christian Pulisic et ses partenaires auront à cœur de franchir ce premier obstacle pour confirmer qu’ils peuvent viser un parcours ambitieux dans leur Mondial. La pression sera bien présente, mais les Américains semblent disposer de toutes les armes pour l’assumer.

Bosnie-Herzégovine : profiter du statut d’outsider

La Bosnie-Herzégovine n’était pas forcément attendue à ce stade de la compétition, mais elle a su saisir sa chance. Après un début de tournoi compliqué, les hommes de Sergej Barbarez ont arraché leur qualification grâce à une victoire décisive lors de la dernière journée, suffisante pour terminer parmi les meilleurs troisièmes.

Libérés de toute pression, les Bosniens auront tout à gagner dans cette rencontre. Leur expérience, incarnée notamment par plusieurs cadres, peut leur permettre de rivaliser sur un match couperet. Ils devront néanmoins afficher beaucoup plus de solidité défensive que lors de la phase de groupes, où ils ont parfois souffert face aux équipes les plus offensives. Face à la vitesse des attaquants américains, la moindre erreur pourrait se payer très cher.

Les confrontations entre les deux nations

Les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine se connaissent déjà, même si leurs affrontements restent rares. Les deux sélections se sont rencontrées à trois reprises en match amical, pour un bilan favorable aux Américains avec deux victoires et un match nul. La dernière confrontation remonte à 2021 et s’était soldée par un succès 1-0 des États-Unis.

Sur les confrontations recensées :

États-Unis : 2 victoires

Bosnie-Herzégovine : 0 victoire

Match nul : 1

Il s’agira en revanche de leur tout premier duel dans une grande compétition internationale. Un contexte bien différent, où la pression et l’enjeu pourraient rebattre les cartes malgré l’historique favorable aux Américains.

Les compos probables

La compo probable des États-Unis : Freese – Freeman, Richards, Ream – Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson – Balogun, Pulisic.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Bosnie-Herzégovine : Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Christian Pulisic (États-Unis) : Remis de sa blessure et de retour avant le début de la phase finale, le capitaine américain reste le principal facteur X de Team USA. Sa qualité de percussion, sa vision du jeu et sa capacité à faire basculer une rencontre sur une action individuelle en font le joueur le plus attendu de cette affiche.

Edin Džeko (Bosnie-Herzégovine) : Malgré les années, l’ancien buteur de Manchester City et de l’Inter demeure la principale référence offensive de la Bosnie. Son expérience des grands rendez-vous et son sens du placement pourraient permettre aux Bosniens de convertir la moindre occasion.

Les tendances des cotes : les États-Unis largement favoris

Issue Cote Victoire des États-Unis 1,41 Match nul 5,00 Victoire de la Bosnie-Herzégovine 9,00

Les bookmakers font nettement confiance aux États-Unis. L’avantage du terrain, la qualité de leur effectif et leur phase de groupes convaincante expliquent ce statut de favori, tandis que la Bosnie-Herzégovine devra réaliser un véritable exploit pour poursuivre son aventure.

Nos pronostics pour États-Unis – Bosnie-Herzégovine

Les États-Unis gagnent sans encaisser de but : Les Américains ont montré une vraie maîtrise collective depuis le début du tournoi et semblent supérieurs dans tous les secteurs de jeu. Face à une Bosnie qui devrait surtout subir, ils ont les moyens de s’imposer tout en gardant leur cage inviolée.

Christian Pulisic buteur ou passeur décisif : De retour à 100 %, le capitaine américain devrait être au cœur des offensives de Team USA. Sa qualité technique et son influence dans le jeu en font un candidat idéal pour être décisif.

Score possible

3-0 pour les États-Unis : Devant leur public et avec davantage de fraîcheur que leur adversaire, les Américains devraient rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Si la Bosnie-Herzégovine peut résister durant une partie du match, la profondeur de banc et la qualité offensive de Team USA pourraient finir par faire la différence avec une qualification maîtrisée.