ASSE : un nouveau départ acté !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’ASSE poursuit le grand ménage au sein de son effectif et de sa réserve. Cette fois, c’est un jeune défenseur formé chez les Verts qui va quitter le Forez pour tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Non conservé par Saint-Étienne cet été, Ewan Hornech a rapidement trouvé un nouveau point de chute. Le latéral gauche de 20 ans vient de s’engager avec Quevilly-Rouen Métropole, qui a officialisé son arrivée.

Une dernière saison pleine avec la réserve

Ces dernières années, Ewan Hornech a poursuivi sa progression avec les U19 Nationaux avant de se faire une place avec l’équipe réserve stéphanoise.

Lors du dernier exercice, le défenseur a disputé 21 rencontres dans le groupe G de National 3. Une saison importante, puisqu’il a participé au maintien de la réserve de l’ASSE au cinquième échelon national.

Malgré ce temps de jeu et cette expérience accumulée, le club stéphanois a choisi de ne pas prolonger son aventure. Un choix qui a ouvert la porte à un départ dès cet été.

Quevilly-Rouen lui offre une belle opportunité

Hornech va désormais découvrir un tout nouveau défi avec Quevilly-Rouen Métropole. Le club normand a décidé de miser sur le jeune arrière gauche, qui pourra évoluer à un niveau plus relevé et se frotter à une concurrence différente.

L’ancien Stéphanois aura surtout l’occasion de poursuivre son développement dans un environnement où il pourra espérer gagner rapidement du temps de jeu.

Pour lui, ce départ représente une vraie opportunité de se relancer après la fin de son aventure avec l’ASSE.

L’ASSE continue de libérer de la place

Ce nouveau départ s’inscrit dans la volonté de l’ASSE de réorganiser son groupe et de faire des choix parmi les jeunes joueurs arrivant en fin de parcours de formation.

Tous ne peuvent pas rejoindre l’équipe première, mais certains trouvent rapidement des portes de sortie intéressantes pour continuer leur progression ailleurs.

À Quevilly-Rouen, Hornech aura désormais une mission claire : confirmer son potentiel et prouver que son passage à Saint-Étienne n’était qu’une première étape.