La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’avenir de Lucas Stassin (21 ans) a encore connu quelques changements au sein de l’ASSE.

Le mercato estival de l’ASSE continue de s’animer autour de Lucas Stassin. Alors que l’attaquant belge de 21 ans est régulièrement annoncé sur le départ, plusieurs destinations potentielles semblent désormais moins évidentes.

Hull City a une autre priorité en tête

Hull City faisait partie des clubs cités pour accueillir Lucas Stassin. Mais les Tigers auraient actuellement une autre priorité offensive à régler. Le club anglais serait en effet passé à l’action pour Tim Iroegbunam, le milieu de terrain anglais d’origine nigériane d’Everton.

Selon TEAMtalk, Hull City a transmis une offre formelle supérieure à 15 millions de livres sterling, soit environ 17,5 millions d’euros, pour recruter le joueur de 23 ans. Les Tigers seraient désormais en pole position dans ce dossier. Une offensive qui pourrait donc détourner temporairement l’attention du club anglais de Lucas Stassin.

Porto pourrait aussi fermer la porte

Une autre piste évoquée pour le buteur de l’ASSE semble également prendre du plomb dans l’aile. Le FC Porto était cité parmi les clubs susceptibles de s’intéresser à Lucas Stassin. Mais selon Matteo Moretto, Santiago Giménez est désormais tout proche de rejoindre le club portugais.

Les différentes parties devraient rapidement finaliser un accord sur les conditions personnelles du joueur. Les négociations entre les clubs seraient également très avancées, avec seulement le feu vert du Milan encore attendu. Si l’opération se concrétise, Porto n’aurait donc plus forcément besoin de se positionner sur l’attaquant stéphanois.

Un dossier qui se complique pour l’ASSE

Ces deux éléments ne signifient pas que Lucas Stassin restera obligatoirement à l’ASSE. L’attaquant belge dispose toujours d’un marché et son avenir reste l’un des dossiers les plus suivis du mercato des Verts. Mais avec Hull City occupé par Tim Iroegbunam et Porto proche de Santiago Giménez, deux portes potentielles semblent actuellement se refermer.

L’ASSE va donc devoir patienter et continuer à étudier les différentes offres susceptibles d’arriver pour son attaquant. Alors que les dirigeants stéphanois espèrent réaliser une importante opération financière avec son départ, le dossier Stassin pourrait encore connaître plusieurs rebondissements avant la fermeture du mercato.