ASSE Mercato : accord imminent pour une pépite au milieu de terrain !

L’ASSE serait en discussions avancées pour recruter le jeune milieu tunisien Elyes Dhaoui, actuellement à l’Olympique Béja.

L’ASSE pourrait prochainement accueillir un talent tunisien, et un nouveau milieu de terrain ! D’après les informations publiées ce vendredi par le compte Ettachkila, les discussions avancent entre les Verts et Elyes Dhaoui pour une possible arrivée du jeune milieu dans le Forez. Les négociations seraient désormais à un stade avancé, même si aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

Âgé de 18 ans, Elyes Dhaoui évolue actuellement à l’Olympique Béja. Né le 15 avril 2008, le milieu défensif, qui peut également évoluer dans l’entrejeu, mesure 1,93 m et est droitier. Il est également international tunisien chez les jeunes, notamment en U17 et U20.

19 matchs de Ligue 1 tunisienne en 25-26

Dhaoui s’est progressivement installé au sein du championnat tunisien. La saison dernière, il a disputé 19 rencontres de Ligue 1 tunisienne avec l’Olympique Béja.

Du côté de Saint-Étienne, cette piste s’inscrirait dans une logique de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, même si les Verts ont déjà recruté deux milieux cet été avec Csongvai et Svetlin. Si les dernières discussions aboutissent, Elyes Dhaoui pourrait donc franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière et découvrir le football français.