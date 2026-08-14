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FRANCE

PSG Mercato : une offre XXL se prépare, 50 M€ bientôt dans les caisses ?

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 21:40

Liverpool s’apprête à transmettre une offre pour Ibrahim Mbaye, dont l’avenir au PSG pourrait basculer dans les prochains jours.

Le dossier Ibrahim Mbaye pourrait connaître une accélération décisive dans les prochains jours. Déjà intéressé par le jeune attaquant du PSG, Liverpool devrait passer à l’action avec une proposition concrète attendue d’ici la fin de la semaine, selon L’Équipe.

Cette offensive confirme l’intérêt grandissant des Reds pour le joueur de 18 ans. Le club anglais explore depuis plusieurs jours les conditions d’un transfert et considère Mbaye comme une option pour renforcer son secteur offensif.

Le profil du Parisien est particulièrement apprécié : capable d’évoluer sur le côté droit, l’international sénégalais possède vitesse, percussion et qualités de finition. Il est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028. Liverpool doit toutefois composer avec les exigences financières du club parisien, qui valoriserait son jeune talent à 50 millions d’euros.

Ibrahim Mbaye face à un choix important

Cette possible offre de Liverpool intervient alors que l’avenir d’Ibrahim Mbaye reste incertain à Paris. La concurrence offensive au PSG est particulièrement forte, ce qui pourrait limiter son temps de jeu malgré son potentiel.

D’autres clubs européens suivent également sa situation. Porto s’est notamment positionné récemment, tandis que Mbaye a aussi été associé à plusieurs formations anglaises et allemandes.

La balle est désormais en partie dans le camp du joueur. Une proposition de Liverpool pourrait lui offrir la possibilité de franchir un nouveau cap en Premier League, mais aussi l’obliger à réfléchir à la place qu’il souhaite occuper dans son prochain projet. Une chose est certaine : les prochains jours pourraient être déterminants pour l’avenir d’Ibrahim Mbaye.

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