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FRANCE

PSG : Al-Khelaïfi entretient le suspense pour la fin du mercato

Par Wladimir DELCROS - 13 Août 2026, 08:49
PSG : Al-Khelaïfi entretient le suspense pour la fin du mercato

Le PSG a ajouté une nouvelle Supercoupe d’Europe à son palmarès en dominant Aston Villa (2-1), mercredi à Salzbourg. Après ce nouveau trophée, Nasser Al-Khelaïfi a laissé la porte ouverte à d’ultimes mouvements sur le marché des transferts.

Al-Khelaïfi garde le secret

On vous en parlait mercredi : Paris a conservé sa couronne européenne avant son choc face au RC Lens. Quelques minutes après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a livré une réaction inédite sur la fin du mercato parisien.

Interrogé en conférence de presse sur l’arrivée éventuelle de nouveaux joueurs, le président du PSG n’a donné aucun indice. « C’est un secret », a-t-il simplement répondu, comme le rapporte Foot Mercato. Une formule courte qui laisse toutes les possibilités ouvertes à quelques semaines de la fermeture du marché.

Un doute également autour de Barcola

Le dirigeant parisien s’est aussi montré prudent au moment d’évoquer l’avenir de Bradley Barcola. Il assure que l’international français reste aujourd’hui un joueur du PSG, tout en indiquant que le club travaille calmement en coulisses sur ce dossier.

Paris ne veut pas relâcher la pression

Sur le terrain, le PSG a renversé Aston Villa grâce à Khvitcha Kvaratskhelia et Désiré Doué, auteur d’un but et d’une passe décisive. Brian Madjo avait auparavant trouvé le chemin des filets pour le club anglais.

Déjà double vainqueur de la Ligue des Champions, Paris décroche ainsi sa deuxième Supercoupe d’Europe. « La mentalité, c’est de gagner chaque match, chaque jour », a rappelé Al-Khelaïfi. Reste à savoir si cette ambition passera par de nouveaux renforts avant la clôture du mercato.

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