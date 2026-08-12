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FRANCE

RC Lens : Titraoui lancé d’entrée contre le PSG ?

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 15:20
Yacine Titraoui lors de RC Lens - Sunderland

Dimanche, le RC Lens lancera officiellement sa saison 2026-2027 avec un choc face au PSG à l’occasion du Trophée des champions. Et les supporters artésiens ont déjà fait leur choix concernant le milieu de terrain.

Bientôt les débuts officiels de Yacine Titraoui sous le maillot du RC Lens ? Les supporters semblent en rêver dès dimanche contre le PSG lors du Trophée des Champions (20h45). Par l’intermédiaire de son sondage quotidien, Lensois.com a demandé aux supporters quelle doublette ils souhaitaient voir débuter dans l’entrejeu lensois face aux Parisiens.

Titraoui plébiscité par les supporters

Une association se détache nettement : Bulatovic/Titraoui. La paire a recueilli 47,07 % des suffrages, très loin devant les autres possibilités proposées. Arrivé cet été au RC Lens, Titraoui pourrait donc être lancé directement dans le grand bain face au PSG après sa prestation face à Sunderland.

Le milieu de terrain semble déjà susciter beaucoup d’attentes chez les supporters lensois, qui sont nombreux à vouloir le voir débuter cette première rencontre officielle de la saison. Son association avec Bulatovic domine largement le sondage, avec près d’un vote sur deux. Derrière, le duo Bulatovic/Cuisance arrive en deuxième position avec 20,87 % des voix.

Les autres combinaisons sont nettement moins plébiscitées :

  • Bulatovic/Haïdara : 13,78 %
  • Haïdara/Titraoui : 9,55 %
  • Cuisance/Titraoui : 7,64 %
  • Cuisance/Haïdara : 1,09 %

Un premier choix fort pour Toppmöller ?

Ce sondage ne constitue évidemment pas une indication certaine sur le onze du RC Lens qui sera aligné dimanche. Il montre toutefois que Titraoui bénéficie déjà d’une belle cote auprès du public lensois. Face au PSG, Dino Toppmöller devra trouver le meilleur équilibre au milieu pour rivaliser avec le champion d’Europe.

L’association Bulatovic/Titraoui semble en tout cas être celle qui séduit le plus les supporters. Reste désormais à savoir si l’entraîneur lensois suivra cette tendance et offrira à la recrue estivale ses premières minutes officielles sous le maillot sang et or face au PSG.

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