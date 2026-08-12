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FRANCE

OM Mercato : un gardien se rapproche, Paixao transféré pour satisfaire Genesio ? 

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 13:20
Igor Paixao (OM)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Plusieurs dossiers hauts à l’OM pourraient rapidement se décanter sur ce mercato estival. 

L’OM continue de travailler sur plusieurs dossiers chauds en cette fin de mercato. Parmi eux, le poste de gardien constitue une priorité après le départ de Gerónimo Rulli. Et une piste semble progressivement prendre de l’épaisseur.

Bulka, les discussions avancent avec l’OM

Martin Bulka fait partie des gardiens ciblés par l’OM pour renforcer le poste. Selon Mohamed Toubache-Ter, les discussions autour du portier avanceraient de manière positive : « Là, ça bosse avec cohérence… pour le coup, la réunion Bulka a eu des échos positifs mais rien de fait ! » Une formulation qui invite toutefois à la prudence. Aucun accord définitif n’est encore annoncé entre les différentes parties mais la dynamique serait encourageante pour les dirigeants marseillais.

Le recrutement d’un nouveau gardien est devenu nécessaire après le départ de Gerónimo Rulli. L’OM cherche donc un profil capable de s’installer rapidement dans la cage marseillaise. Martin Bulka présente notamment l’avantage de bien connaître le championnat français après son passage au PSG puis à l’OGC Nice. Son arrivée pourrait ainsi permettre à Bruno Genesio de disposer rapidement d’une solution fiable à ce poste. Les prochaines discussions seront donc déterminantes pour faire passer le dossier du stade des échanges à celui d’un véritable accord.

Un départ de Paixao pour satisfaire Genesio ?

Autre dossier particulièrement sensible : celui d’Igor Paixão. Le Brésilien a réalisé une préparation estivale convaincante et souhaite pour l’heure poursuivre son aventure à Marseille. Son entourage a également laissé entendre qu’un départ ne serait envisagé que dans le cadre d’un projet réellement intéressant. Pourtant, son avenir pourrait encore évoluer. Mohamed Toubache-Ter a lancé une nouvelle hypothèse concernant l’ailier marseillais : « Je sais juste que Marseille pourrait tabler sur un départ de Paixão avant le 30 juin 2027 afin de satisfaire le coach marseillais ! » 

Cette déclaration laisse entendre qu’une vente pourrait être envisagée à moyen terme, notamment dans le cadre de la construction de l’effectif souhaité par Bruno Genesio. Pour l’heure, rien n’indique toutefois qu’un départ soit imminent : Paixão souhaite rester à l’OM et dispose encore d’un contrat longue durée. Malgré la volonté actuelle du joueur de poursuivre à Marseille, Frank McCourt aurait fixé son prix de départ à 50 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait toutefois ouvrir la porte à une vente si un club venait à répondre aux exigences marseillaises. L’OM aurait donc les cartes en main.

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