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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique ravive une piste en or pour le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 14:00
Luis Enrique (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Pisté par le Stade Rennais en début de mercato, Lucas Chevalier (24 ans) pourrait finalement être placé sur le marché des transferts par le PSG. 

Lucas Chevalier pourrait de nouveau animer le marché des gardiens. Arrivé au PSG l’été dernier avec de grandes ambitions, l’ancien portier du LOSC ne serait pourtant pas assuré de poursuivre l’aventure dans la capitale. 

Luis Enrique veut vendre Chevalier

Selon La Gazzetta dello Sport, Luis Enrique souhaiterait même voir son club se séparer de lui avant la fermeture du mercato. Une situation inattendue qui pourrait offrir une nouvelle opportunité au Stade Rennais.D’après le quotidien italien, Luis Enrique ne compterait pas sur Lucas Chevalier pour la saison à venir. L’entraîneur espagnol aurait demandé à sa direction de trouver une solution pour le gardien de 24 ans. Le PSG chercherait donc activement une porte de sortie, alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite. Cette décision pourrait rapidement accélérer les discussions autour du Français. D’autant que Paris aurait déjà anticipé son remplacement.

L’arrivée de Zion Suzuki en provenance de Parme semble en effet quasiment acquise. Le gardien japonais serait appelé à intégrer l’effectif parisien, ce qui renforcerait encore l’hypothèse d’un départ de Chevalier. Plusieurs scénarios sont évoqués autour de l’ancien Lillois. La Juventus Turin surveillerait notamment sa situation et un prêt en Italie serait même envisagé. Mais le Stade Rennais pourrait également revenir dans la course.

Le Stade Rennais toujours intéressé ? 

En début de mercato, le Stade Rennais avait effectivement pris position sur le dossier Lucas Chevalier. Le club breton avait manifesté son intérêt pour le portier français, considéré comme un profil particulièrement intéressant pour renforcer son poste de gardien. À l’époque, la situation parisienne ne permettait toutefois pas forcément d’envisager une opération facilement.

Aujourd’hui, le contexte est différent. Si le PSG pousse réellement pour trouver une solution à Chevalier, Rennes pourrait disposer d’une fenêtre de tir intéressante. C’est toute la question. À dix jours de la reprise, difficile de savoir si les dirigeants rennais ont conservé Chevalier parmi leurs priorités. Le Stade Rennais a eu le temps d’explorer d’autres pistes et de réorganiser son effectif depuis les premières approches. Le club ne se précipitera donc pas forcément sur une opportunité, même aussi séduisante. D’autant que le premier match des Rouge et Noir sera contre… le PSG. 

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