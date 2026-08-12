De retour à l’AJ Auxerre, l’attaquant prometteur Rayan Mandengue (20 ans) a la cote et pourrait rebondir en Ligue 2, où il a déjà des touches au mercato estival.

Le mercato estival approche de son dénouement et les opportunités commencent à se multiplier. Rayan Mandengue pourrait justement faire partie de ces joueurs susceptibles de bouger dans les dernières semaines du marché.

Mandengue intéresse plusieurs clubs de L2

Après une saison convaincante au QRM, l’attaquant de 20 ans est revenu à Auxerre avec plusieurs prétendants à ses trousses. Selon Africafoot, Rayan Mandengue intéresse plusieurs formations à l’approche de la fin du mercato.

Dijon serait le premier club à s’être positionné sur le dossier. D’autres équipes de Ligue 2 et de Belgique seraient également intéressées. Une situation qui pourrait rapidement déboucher sur une nouvelle aventure pour le jeune attaquant.

Le FC Nantes pourrait notamment surveiller sa situation. Les Canaris cherchent encore des solutions offensives et pourraient donc se pencher sur le profil du Camerounais. L’ASSE, également à la recherche de renforts pour poursuivre la construction de son effectif, pourrait aussi être attentive à cette opportunité.

Une piste également suivie en République tchèque

La concurrence est loin de se limiter au marché français. La presse française avait également fait état d’un intérêt du Slavia Prague pour Rayan Mandengue. Le club tchèque aurait manifesté son intérêt ces dernières semaines et pourrait donc entrer dans la course si Auxerre décide de laisser partir son jeune attaquant. Une concurrence qui pourrait pousser les différents prétendants à se positionner rapidement.

Rayan Mandengue sort surtout d’un prêt encourageant au QRM. En National, l’attaquant camerounais s’est montré décisif avec 4 buts et 3 passes décisives en 23 rencontres. Des statistiques intéressantes pour un joueur encore âgé de seulement 20 ans. Cette expérience lui a surtout permis d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression. De retour en Bourgogne, Mandengue doit désormais savoir ce qu’Auxerre compte faire de lui.

Auxerre doit trancher

Le joueur possède encore deux années de contrat avec l’AJ Auxerre. Le club bourguignon dispose donc de plusieurs options. Il peut décider de conserver Mandengue afin de lui offrir une place dans son effectif, mais aussi privilégier un nouveau prêt ou une vente définitive. Son entourage souhaite surtout trouver un projet permettant au joueur de jouer régulièrement et de continuer sa progression.

Évalué à environ 400 000 euros par Transfermarkt, Mandengue pourrait donc représenter une opération relativement accessible pour ses prétendants. Reste désormais à savoir si l’ASSE ou le FC Nantes pourraient être intéressés. Pour les clubs en lice, le dossier Mandengue présente plusieurs avantages. Le joueur est jeune, possède déjà une première expérience du football senior et sort d’une saison intéressante au QRM.

Son profil pourrait donc correspondre à une équipe souhaitant miser sur un joueur à développer plutôt que sur une recrue immédiatement confirmée. Auxerre devra maintenant prendre une décision. Et si le club bourguignon ouvre réellement la porte à un départ, plusieurs formations pourraient rapidement tenter de profiter de cette opportunité.