Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Comme prévu, Franjo Ivanovic a été prêté par Benfica au RC Lens. Un doute subsiste néanmoins sur son utilisation chez les Sang et Or.

Le RC Lens tient officiellement sa nouvelle recrue offensive. Comme annoncé ces derniers jours, Franjo Ivanovic arrive en provenance du Benfica Lisbonne. L’attaquant croate de 22 ans rejoint les Sang et Or sous la forme d’un prêt d’une saison, sans option d’achat.

Ivanovic, un profil pas si classique

Cette arrivée est intéressante sur le papier pour le club artésien, qui cherchait à renforcer son secteur offensif avant de retrouver la Ligue des champions. Si Franjo Ivanovic possède de nombreuses qualités, son profil ne correspond toutefois pas exactement à celui d’un avant-centre traditionnel. C’est justement ce que souligne Dobrinic, journaliste au Sportske novosti, grand quotidien sportif croate.

« L’essentiel est qu’il n’ait pas perdu cette confiance en lui à Lisbonne, même s’il reste à voir si c’est réellement le cas. Ce n’est pas un numéro 9 classique. Il est plus performant lorsqu’il surgit de la deuxième ligne, raison pour laquelle il a également évolué sur les ailes et en tant que deuxième attaquant », a-t-il déclaré dans L’Équipe. Une caractéristique qui pourrait avoir son importance au RC Lens. Ivanovic est capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives et apprécie notamment les situations où il peut se projeter, attaquer les espaces et arriver lancé dans la surface.

Une saison mitigée à Benfica

Le Croate possède également des qualités physiques importantes. « Sa puissance physique et son énergie constituent indéniablement ses atouts majeurs », poursuit Dobrinic. Un profil qui pourrait parfaitement correspondre aux exigences du football prôné par Dino Toppmöller, notamment dans une équipe capable de jouer rapidement vers l’avant et de multiplier les transitions. Mais il faudra désormais voir comment le technicien allemand compte exploiter au mieux les qualités de sa nouvelle recrue. Le principal point d’interrogation concerne finalement la confiance du joueur.

Après son arrivée à Benfica, Ivanovic n’a pas totalement réussi à s’imposer et sort d’une saison mitigée au Portugal. Son passage chez les Lisboètes laisse donc quelques interrogations, même si son potentiel reste important. Le journaliste croate veut d’ailleurs croire que l’attaquant a conservé toute sa confiance : « Ivanovic n’est pas le footballeur croate traditionnel, bien au contraire. » À Lens, il aura désormais l’occasion de relancer pleinement sa carrière. Le défi sera donc autant sportif que tactique pour Dino Toppmöller. Le nouvel entraîneur du RC Lens devra déterminer si Ivanovic doit être utilisé comme véritable avant-centre, en soutien d’un autre attaquant ou dans une position plus excentrée.