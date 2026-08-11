De retour de vacances, les cadres du PSG dont Ousmane Dembélé prennent très au sérieux les prochaines échéances, notamment le Trophée des Champions contre le RC Lens (dimanche, 21h).

Le PSG prépare déjà son premier gros rendez-vous de la saison. Dimanche, les Parisiens affronteront le RC Lens lors du Trophée des champions, avec un premier trophée à aller chercher dès le début de l’exercice 2026-2027.

Dembélé déjà tourné vers Lens

Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé a déjà averti ses proches qu’il prenait cette échéance particulièrement au sérieux. Le Ballon d’Or 2025 est revenu en France dès mercredi, soit une semaine avant cette première rencontre officielle. Son objectif est clair : être rapidement à la disposition de Luis Enrique. Dembélé n’est évidemment pas le seul international à avoir repris.

Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Fabian Ruiz ont également retrouvé le chemin de l’entraînement avec le PSG au centre de Poissy. Sept retours qui permettent au club parisien de disposer désormais d’un groupe beaucoup plus complet. Les internationaux devraient donc être présents dans le groupe pour les premières échéances.

Certains joueurs ont même anticipé leur retour. Dembélé, Barcola et Désiré Doué ont repris plus tôt afin de pouvoir travailler individuellement et augmenter leurs chances d’être rapidement opérationnels. Le PSG avait d’ailleurs supervisé leur reprise. Dembélé et Barcola sont notamment passés par l’INSEP afin de poursuivre leur préparation physique. Certains internationaux avaient également effectué de premiers tests physiques au Campus PSG dès la fin de la semaine précédente. Une implication qui en dit long sur leur volonté de démarrer fort.

Deux trophées à rafler pour le PSG

Le calendrier ne laisse pas beaucoup de temps aux Parisiens. Le PSG disputera d’abord la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa mercredi à Salzbourg, avant de retrouver le RC Lens dimanche pour le Trophée des champions. Deux trophées seront donc en jeu en l’espace de quelques jours. Dembélé aurait ainsi fait savoir à son entourage qu’il accordait une importance particulière à cette première semaine de compétition.

Le Ballon d’Or français veut visiblement commencer sa saison pied au plancher. Tous les internationaux ne sont cependant pas dans la même situation. Fabian Ruiz a bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires après les festivités liées au sacre de l’Espagne lors de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain est revenu à Paris dimanche soir. Il devrait bien être présent avec le groupe en Autriche, mais ces premières quarante-huit heures devraient surtout lui permettre de retrouver progressivement le rythme.