PSG, FC Barcelone Mercato : c’est imminent pour Ferran Torres ! 

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le PSG et le FC Barcelone sont tout proches de trouver un accord pour le transfert de Ferran Torres.

Le mercato du PSG pourrait encore connaître un nouveau mouvement spectaculaire. Après plusieurs jours de discussions, le PSG et le FC Barcelone se rapprochent d’un accord pour Ferran Torres.

Un accord imminent pour 50 M€ ?

Selon Foot Mercato, les deux clubs travaillent désormais à finaliser les derniers détails de l’opération. Le montant du transfert serait proche de 50 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur dont la situation contractuelle avec le Barça était devenue particulièrement intéressante pour les prétendants. Ferran Torres aurait déjà donné son feu vert au projet parisien et aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles de son arrivée au PSG.

Le dossier ne dépendrait donc plus que des négociations entre les deux clubs. Ces dernières se seraient accélérées ces derniers jours, avec l’objectif de boucler rapidement l’opération. Le Barça semble désormais ouvert à la vente de son attaquant, tandis que Paris aurait fait de l’international espagnol une priorité pour renforcer son secteur offensif.

Le PSG tient son renfort offensif

Le montant final devrait tourner autour de 50 millions d’euros. Une opération qui permettrait au FC Barcelone de récupérer une somme conséquente tout en donnant au PSG un joueur expérimenté, capable d’évoluer sur une aile mais également dans l’axe. À 26 ans, Ferran Torres possède déjà une solide expérience du très haut niveau après ses passages à Valence, Manchester City et Barcelone.

Pour le PSG, cette arrivée répondrait notamment au besoin de renforcer les solutions offensives de Luis Enrique. Ferran Torres présente l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes et d’apporter une certaine polyvalence au sein du secteur offensif. Le joueur espagnol pourrait donc rapidement devenir une nouvelle solution dans la rotation parisienne. Sauf retournement de dernière minute, Ferran Torres devrait ainsi prochainement quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le transfert pourrait être officialisé très rapidement.