La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

De retour au RC Lens, Robin Risser (21 ans) se retrouve encore au centre de rumeurs liées au mercato estival.

Robin Risser n’en a décidément pas terminé avec les rumeurs. Après avoir été cité parmi les pistes du PSG ces dernières semaines, le gardien du RC Lens voit désormais un autre grand club européen s’intéresser à sa situation.

La Juventus se renseigne sur Risser

Selon La Stampa, la Juventus Turin s’est renseignée sur Robin Risser. Une nouvelle piste prestigieuse pour le portier de 21 ans, qui revient dans le Nord avec une cote déjà élevée sur le marché. Mais le RC Lens n’entend pas laisser partir son jeune gardien à n’importe quel prix. Les dirigeants artésiens réclameraient 35 millions d’euros pour accepter de se séparer de Risser.

Une somme importante qui témoigne de la valeur accordée au portier par le club. Lens sait également que le marché des gardiens peut rapidement s’enflammer lorsqu’un jeune joueur à fort potentiel attire plusieurs cadors européens. Pour le moment, aucune raison donc de brader Risser.

Cette nouvelle rumeur intervient surtout dans un contexte assez particulier. La semaine dernière, Robin Risser était déjà annoncé sur les radars du PSG. Le club de la capitale étudie en effet plusieurs scénarios pour son poste de gardien, notamment autour de Lucas Chevalier et Zion Suzuki. Le PSG pourrait recruter Suzuki avant de réfléchir à son avenir immédiat, tandis que la situation de Chevalier reste elle aussi très suivie. Un jeu de chaises musicales qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de Paris.

Le RC Lens en position de force

C’est justement ce qui pourrait profiter à la Juventus. Si le PSG modifie finalement ses plans avec Chevalier et Suzuki, certaines pistes pourraient se retrouver libérées sur le marché. Et Robin Risser pourrait être l’une des victimes collatérales de cette situation. Le gardien lensois n’a pourtant rien demandé et se retrouve désormais associé à plusieurs clubs prestigieux.

Après le PSG, voilà donc la Juventus qui vient aux renseignements. Pour le RC Lens, cette situation est plutôt flatteuse. Le club artésien dispose d’un joueur sous contrat et peut donc se montrer particulièrement exigeant. Avec une valorisation annoncée à 35 millions d’euros, Lens envoie surtout un message aux prétendants : Robin Risser ne partira que contre une offre exceptionnelle. Reste désormais à savoir si la Juventus sera prête à aller aussi loin. Car si le PSG continue de faire bouger les lignes avec Chevalier et Suzuki, le marché des gardiens pourrait encore réserver quelques surprises.