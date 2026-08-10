Après la première défaite du FC Nantes à domicile face au Red Star (0-1), les tensions sont déjà présentes dans le vestiaire des Canaris.

Le début de saison du FC Nantes est déjà loin d’être idéal. Après une défaite surprise à la Beaujoire face au Red Star (0-1), les Canaris doivent rapidement réagir. Mais au-delà du terrain, des tensions pourraient également agiter le vestiaire des Canaris.

Des critiques qui sortent du vestiaire du FC Nantes ?

Mohamed Toubache-Ter a livré un message particulièrement offensif sur les réseaux sociaux, évoquant notamment des comportements qui pourraient alimenter les fameuses « fuites » régulièrement dénoncées dans les club : « À Nantes, ils se mettent le feu solo mais bon ça aide pas quand tu as des mecs qui se font bien voir via ce réseau mais qui, au détour d’une conversation avec l’adversaire d’hier soir, défoncent coach plus des coéquipiers ! » Des accusations particulièrement lourdes, qui demanderaient évidemment à être confirmées.

L’insider poursuit en évoquant également la situation salariale de certains joueurs du FC Nantes : « Et quand ça vient raconter que des joueurs qui étaient à 100 000€ se retrouvent à 25 000 en Ligue 2 veulent faire la guerre au club… » Si ces propos étaient avérés, ils témoigneraient d’un malaise beaucoup plus profond que la simple déception provoquée par une première défaite. Car dans un vestiaire, les frustrations liées aux salaires, aux départs ou encore au déclassement sportif peuvent rapidement créer des tensions.

« Des choses de la sorte se disent à des joueurs adverses ? »

Mohamed Toubache-Ter s’interroge surtout sur la possibilité que certaines informations internes puissent être évoquées directement avec des joueurs adverses : « Est-ce que des choses de la sorte se disent à des joueurs adverses ??? » Une question qui renvoie directement au problème des fuites autour du FC Nantes. Le club pourrait évidemment être particulièrement attentif à ce type de situation, surtout après un début de saison où la pression risque rapidement de monter.

La défaite contre le Red Star n’est évidemment qu’un premier match. Mais elle intervient dans un contexte où les Canaris ont l’ambition de retrouver rapidement la Ligue 1. Le moindre problème interne pourrait donc rapidement prendre de l’ampleur. Les propos de Mohamed Toubache-Ter, s’ils provoquent déjà de nombreuses réactions, ne constituent toutefois pas à eux seuls une confirmation de ces accusations. Une chose est certaine : après ce revers inaugural, le FC Nantes n’avait certainement pas besoin d’une nouvelle polémique autour de son vestiaire.