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Flashback, il y a un an : Mercato secret, paris risqués : l’OL savait-il déjà ce qui l’attendait ?

Par Louis Chrestian - 10 Août 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Mercato secret, paris risqués : l'OL savait-il déjà ce qui l'attendait ?

Il y a un an, l’OL bouclait en catimini le prêt d’un jeune Tchèque, symbole d’un mercato malin et ambitieux malgré la tempête financière. Un an plus tard, Lyon navigue toujours entre espoirs européens et prudence budgétaire : retour sur une époque où chaque arrivée ravivait l’illusion du grand soir.

Il y a un an : quand l’OL rêvait en secret

Le 10 août 2025, l’effervescence était de mise chez les supporters lyonnais. L’OL, qui venait tout juste de sauver sa place en Ligue 1 au terme d’une saison éprouvante, s’offrait un petit frisson mercato : dans le plus grand secret, le club avait quasiment bouclé le prêt d’Adam Karabec, jeune milieu offensif tchèque du Sparta Prague, avec une option d’achat fixée à 3,5 M€. À 22 ans, Karabec sortait d’une saison prometteuse en Allemagne, et son arrivée devait s’inscrire dans ce nouveau projet rhodanien misant sur la jeunesse, la polyvalence et la discrétion des coups. Il n’était pas seul : son compatriote Pavel Šulc venait aussi d’arriver. Malgré les finances à l’os, l’OL tentait de se réinventer, misant sur des profils prometteurs, capables de relancer le club autour de Paulo Fonseca. Les nouveaux visages, les rumeurs de talents cachés, la préparation estivale encourageante : tout laissait croire que Lyon allait repartir de l’avant, à sa façon, sur fond de ce mercato « caché » où chaque euro comptait mais où chaque recrutement semblait porteur d’espoir.

Un an plus tard : toujours entre prudence et ambition

Douze mois se sont écoulés, et l’OL n’a pas vraiment quitté la ligne de crête. L’heure n’est plus aux achats secrets, mais à la gestion serrée. Le club reste contraint sur le plan financier : les arrivées se font désormais essentiellement sous forme de prêts, à l’image de Zachary Athekame, recruté sans option d’achat pour renforcer le couloir droit. La stratégie de l’OL est limpide : limiter les dépenses, privilégier des profils jeunes et abordables, et saisir les opportunités, comme les 7,5 M€ récupérés grâce à la revente de Bruno Guimarães. Les départs, eux, s’accélèrent pour alléger la masse salariale, tandis que les recrutements se négocient au cordeau, en quête de trois renforts sans folie. Sportivement, la tension reste palpable : Lyon joue sa peau en Ligue des champions face au Sparta Prague, preuve que l’ambition européenne demeure, mais avec une exigence de résultats immédiats. Les supporters, eux, oscillent entre impatience et fatalisme : l’OL tente de bâtir sans s’enflammer, en cherchant le bon coup plutôt que le coup d’éclat. Un an après les promesses discrètes du mercato 2025, le club n’a pas vraiment changé de cap : il avance, à petits pas, sur un fil toujours aussi tendu entre rêves et réalités.

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