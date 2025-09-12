Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais (OL). Et cette semaine, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz reçoit l’ancien gardien de but et éducateur de l’OL Gilles Rousset, également passé dans sa carrière par le Stade Rennais.

On commence notre émission en évoquant le match Stade Rennais – OL de dimanche soir (20h45) en s’attardant sur Malick Fofana. On dévoile notre composition probable post-trêve internationale ainsi que la possibilité de voir Ruben Kluivert et Dominik Greif débuter.

Dans la seconde moitié de l’émission, il est question du Mercato tardif de l’OL avec le retour de Rachid Ghezzal, que Gilles Rousset a entraîné en formation, et les départs de Mathieu Patouillet et Mahamadou Diawara.

Enfin, dans l’ultime volet, Gilles Rousset s’est complètement lâché dans une interview « sur le grill » exceptionnelle où il revient sur son passage compliqué à Rennes, sur ses 12 vies après le football, sur la formation lyonnaise d’où il a été éconduit sans ménagement en 2019 après 15 années de bons et loyaux services ainsi que sur ses projets à venir.