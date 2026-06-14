OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : énième rebondissement pour Pablo Pagis !

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Le prix réclamé par le FC Lorient pour Pablo Pagis serait finalement inférieur aux 20 millions d’euros évoqués ces derniers jours.

Le dossier Pablo Pagis continue d’alimenter les discussions à l’approche du mercato estival. Alors que plusieurs sources évoquaient ces derniers jours une possible offensive de l’Olympique de Marseille, Mohamed Toubache-Ter a affirmé ce samedi que le club phocéen ne serait finalement pas positionné sur l’attaquant du FC Lorient.

Pagis disponible à 15 M€ ?

De son côté, le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard a apporté de nouvelles précisions concernant la situation du joueur. Selon lui, une offre de 15 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le FC Lorient de céder son attaquant dès cet été, malgré les montants plus élevés évoqués ces derniers jours. « Pablo Pagis ? Le club qui met 15 millions d’euros cash aura la signature de Lorient », a ainsi assuré notre confrère sur X.

En fin de contrat dans un an avec les Merlus, l’ancien Nîmois suscite l’intérêt de plusieurs clubs français, dont le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’Olympique Lyonnais, ce qui pourrait rapidement faire évoluer ce dossier dans les semaines à venir.