À LA UNE DU 14 JUIN 2026
[12:45]ASSE Mercato : gros coup dur pour le successeur annoncé de Stassin
[12:20]OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : énième rebondissement pour Pablo Pagis !
[11:55]FC Nantes : une nouvelle annonce est tombée sur la vente du club !
[11:30]RC Lens : Videira explique pourquoi il a refusé de remplacer Sage
[11:05]OM Mercato : un Olympien scelle son avenir en pleine Coupe du monde 2026
[10:40]PSG Mercato : le premier départ de l’été est acté !
[10:15]ASSE Mercato : Toulouse a donné une première réponse aux Verts pour Niflore
[09:50]Revue de presse Mondial 2026 : deux surprises sont tombées, la compo des Bleus a fuité !
[09:25]FC Nantes Mercato : Der Zakarian a déjà validé un premier renfort
[09:00]OM : McCourt met Beye à la porte, une excellente nouvelle tombe pour Genesio

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : énième rebondissement pour Pablo Pagis !

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 12:20
💬 Commenter
Pablo Pagis

Le prix réclamé par le FC Lorient pour Pablo Pagis serait finalement inférieur aux 20 millions d’euros évoqués ces derniers jours.

Le dossier Pablo Pagis continue d’alimenter les discussions à l’approche du mercato estival. Alors que plusieurs sources évoquaient ces derniers jours une possible offensive de l’Olympique de Marseille, Mohamed Toubache-Ter a affirmé ce samedi que le club phocéen ne serait finalement pas positionné sur l’attaquant du FC Lorient.

Pagis disponible à 15 M€ ?

De son côté, le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard a apporté de nouvelles précisions concernant la situation du joueur. Selon lui, une offre de 15 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le FC Lorient de céder son attaquant dès cet été, malgré les montants plus élevés évoqués ces derniers jours. « Pablo Pagis ? Le club qui met 15 millions d’euros cash aura la signature de Lorient », a ainsi assuré notre confrère sur X.

En fin de contrat dans un an avec les Merlus, l’ancien Nîmois suscite l’intérêt de plusieurs clubs français, dont le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’Olympique Lyonnais, ce qui pourrait rapidement faire évoluer ce dossier dans les semaines à venir.

OLOMRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : OL, OM, RC Lens, Stade Rennais