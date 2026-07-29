OM, OL, LOSC Mercato : Nabil Bentaleb a choisi son futur club, mais…

Malgré les intérêts de l’OL ou encore de l’OM et de plusieurs clubs du Qatar, Nabil Bentaleb souhaite poursuivre son aventure au LOSC.

Le dossier Nabil Bentaleb continue d’animer le mercato du LOSC. Libre depuis la fin de son contrat le 30 juin, l’international algérien n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants nordistes. Pourtant, une chose est désormais claire : sa priorité reste Lille, malgré les sollicitations de plusieurs clubs français et étrangers.

Auteur d’une excellente deuxième partie de saison 2025-2026, Nabil Bentaleb conserve une belle cote sur le marché. L’OL ou encore l’OM de Bruno Genesio ont été cités dans ce dossier, tandis que plusieurs formations qataries ont également tenté de le convaincre de rejoindre leur projet.

Mais selon les informations du Petit Lillois, le milieu de terrain de 31 ans a déjà fait son choix. Sa volonté est de poursuivre son aventure avec le LOSC, où il estime avoir retrouvé son meilleur niveau et un environnement idéal pour poursuivre sa carrière.

Des négociations toujours dans l’impasse

Si les deux parties souhaitent continuer ensemble, aucun accord n’a encore été trouvé.

La semaine dernière, Bentaleb a transmis une contre-proposition aux dirigeants lillois après avoir étudié leur offre de prolongation. Depuis, les échanges se poursuivent mais aucun compromis n’a été trouvé, chaque camp restant sur ses positions. Le LOSC confirme simplement que les discussions continuent, sans calendrier précis pour une issue définitive.

Pourquoi le dossier tarde autant ?

Ce blocage ne remet pas forcément en cause la volonté commune de prolonger l’aventure. Plusieurs paramètres restent toutefois à régler.

Le club réfléchit notamment au rôle que pourrait occuper Bentaleb dans un entrejeu particulièrement fourni, tandis que des interrogations subsistent autour de sa gestion physique après les problèmes cardiaques rencontrés ces dernières années. Ces éléments pèsent naturellement dans les négociations entre les deux parties.

Un feuilleton loin d’être terminé

Même si Bentaleb privilégie clairement le LOSC, la situation pourrait évoluer si les négociations venaient à s’enliser. Pour Lille, l’objectif est donc désormais de trouver rapidement un terrain d’entente afin d’éviter qu’un concurrent ne profite de cette situation.

À un mois de la reprise de la Ligue 1, le feuilleton Bentaleb est donc loin d’être terminé. Une tendance forte se dégage toutefois : le joueur a choisi de rester au LOSC. Reste désormais à lever le dernier obstacle, celui des négociations contractuelles.