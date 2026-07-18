Si Olivier Létang entend bien conserver Ayyoub Bouaddi (18 ans) au LOSC, le mercato est encore loin d’être terminé… du côté de l’Angleterre !

L’avenir d’Ayyoub Bouaddi continue d’agiter le mercato estival. Alors qu’Olivier Létang souhaite encore conserver son jeune milieu de terrain au LOSC, les cadors européens n’ont pas l’intention de lâcher l’affaire. Manchester City aurait notamment accéléré dans ce dossier.

Manchester City bel et bien dans la danse

Selon Lions Times, le club anglais suit de très près Ayyoub Bouaddi et pourrait rapidement passer à l’action. Les Citizens seraient prêts à discuter d’un transfert du jeune crack lillois, mais Lille aurait fixé des exigences très élevées. Le LOSC réclamerait jusqu’à 100 millions d’euros pour accepter un départ dès cet été. Un montant qui pourrait toutefois évoluer selon la formule choisie par les différentes parties.

Du côté de Lille, Olivier Létang garde une position claire : conserver Ayyoub Bouaddi une saison supplémentaire. Le président lillois souhaiterait continuer à accompagner la progression du milieu de terrain avant un éventuel départ vers un très grand club européen. Une stratégie qui pourrait permettre au LOSC de maximiser la valeur de son joyau. Mais une solution intermédiaire pourrait être trouvée.

Un transfert avec prêt dans la foulée ?

Mohamed Toubache-Ter a évoqué une possibilité particulièrement intéressante pour Lille : « Si le plan de Létang marche, à savoir vendre Ayyoub Bouaddi & se le faire prêter dans la foulée… faudra juste applaudir. » Une opération qui permettrait au LOSC de réaliser une énorme rentrée financière tout en conservant son joueur phare une saison supplémentaire. C’est justement cette formule qui pourrait séduire Manchester City, toujours à l’affût des meilleurs jeunes talents mondiaux.

Le milieu de terrain de 18 ans va désormais devoir discuter de son avenir avec Olivier Létang. Conserver une saison de plus les commandes du jeu lillois ou rejoindre immédiatement un géant européen : le choix sera forcément important pour la suite de sa carrière. Une chose est certaine, Ayyoub Bouaddi est devenu l’un des dossiers les plus chauds du mercato et Lille risque d’être très sollicité dans les prochaines semaines.