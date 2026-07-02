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FRANCE

PSG Mercato : ça patine pour Bouaddi, vers un dénouement inattendu au LOSC ?

Par Bastien Aubert - 2 Juil 2026, 08:00
Ayyoub Bouaddi (Maroc)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Courtisé de toutes parts au mercato estival, Ayyoub Bouaddi (18 ans) pourrait signer à Manchester City et revenir au LOSC ! 

Le dossier Ayyoub Bouaddi prend une tournure inattendue sur le marché des transferts. Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, le jeune milieu de terrain du LOSC voit désormais Manchester City accélérer sérieusement sur sa piste.

Selon Fabrizio Romano, les discussions ont été initiées par Manchester City, qui considère Bouaddi comme une cible prioritaire pour l’avenir. Le club anglais travaillerait sur un scénario particulier : recruter le joueur tout en le laissant poursuivre sa progression au LOSC pendant plusieurs saisons, potentiellement jusqu’au début de l’exercice 2027-2028. 

City pourrait prêter Bouaddi au LOSC

Une stratégie déjà utilisée par le City Group pour sécuriser les talents précoces tout en évitant une intégration trop rapide dans un effectif ultra-compétitif. Dans ce contexte, le PSG semble pour l’instant en retrait. Paris n’aurait pas encore accéléré sur le dossier, ses priorités étant orientées vers d’autres profils jugés plus urgents pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG décroché ?

Toujours selon Romano, quatre clubs seraient en concurrence sur ce dossier, mais Manchester City apparaît aujourd’hui comme l’acteur le plus avancé. Le LOSC, de son côté, pourrait se retrouver dans une position confortable à court terme, conservant son jeune talent tout en préparant une vente future à très forte valeur ajoutée. Le feuilleton Bouaddi est donc loin d’être terminé, mais la tendance actuelle montre un basculement progressif vers l’Angleterre, où les projets long terme prennent clairement de l’avance.

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