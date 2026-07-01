Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À peine revenu à Paris après une expérience mitigée au Portugal, Gabriel Moscardo ne devrait pas s’éterniser au PSG. Le jeune milieu brésilien est sur le point de rejoindre l’Espanyol Barcelone en prêt.

Le PSG continue de gérer activement le cas de ses jeunes talents. Après une saison en prêt au Sporting Braga, Gabriel Moscardo est de retour dans la capitale, mais son avenir immédiat semble déjà s’écrire loin du Parc des Princes.

Moscardo file à l’Espanyol Barcelone

Le milieu de terrain brésilien de 20 ans, apparu à seulement 8 reprises en tant que titulaire en championnat portugais, n’a pas totalement convaincu durant son passage au Portugal. Une situation qui pousse le PSG à lui trouver une nouvelle porte de sortie pour lui permettre de continuer sa progression.

Selon la presse catalane, et notamment Mundo Deportivo, l’Espanyol Barcelone est sur le point de finaliser son arrivée sous forme de prêt d’une saison, sans option d’achat. Une opération déjà considérée comme bouclée en Espagne.

Un prêt pour progresser en Liga

Le nouveau directeur sportif du club catalan, Monchi, aurait été séduit par le profil du joueur, capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain qu’en défense centrale. Une polyvalence jugée précieuse pour renforcer un effectif en reconstruction.

Du côté du PSG, Luis Campos poursuit ainsi sa stratégie de gestion des jeunes joueurs sous contrat, en leur offrant du temps de jeu ailleurs afin d’accélérer leur développement sans bloquer leur progression à Paris. Moscardo va donc enchaîner une nouvelle expérience européenne, avec l’objectif de franchir un cap et de revenir à Paris plus aguerri.