OM Mercato : Genesio a trouvé son nouveau défenseur central, transfert de 5 M€ imminent ?

L’OM pourrait encore bouger dans le secteur défensif. Bruno Genesio aurait choisi de faire durablement confiance à Geoffrey Kondogbia en défense centrale, une décision qui pourrait précipiter le départ de Derek Cornelius.

À l’OM, le mercato estival pourrait connaître un nouveau tournant. Selon les informations de L’Équipe, relayées autour du projet de Bruno Genesio, Geoffrey Kondogbia pourrait être installé durablement au poste de défenseur central. Une évolution importante pour l’international centrafricain, qui a déjà occupé ce poste mais qui évolue plutôt au milieu de terrain.

Kondogbia, une solution qui séduit Genesio

Bruno Genesio semble apprécier la polyvalence et l’expérience de Geoffrey Kondogbia. Le joueur de 33 ans possède notamment une solide expérience du très haut niveau, après ses passages par l’AS Monaco, l’Inter Milan, Valence ou encore l’Atlético de Madrid. À Marseille, son profil physique et sa qualité dans la relance peuvent offrir une alternative intéressante dans l’axe.

Lors de la préparation estivale, Genesio a d’ailleurs utilisé Kondogbia, notamment lors de la victoire de l’OM contre Al-Shahania (3-0), où le Centrafricain est entré en seconde période. Face à l’Atlético de Madrid vendredi (1-2), il a démarré comme titulaire.

Cornelius vers un départ de l’OM ?

Cette nouvelle hiérarchie pourrait en revanche avoir des conséquences pour Derek Cornelius. Recruté à Marseille en 2024 pour environ 4 millions d’euros bonus compris, le défenseur canadien avait ensuite été prêté aux Glasgow Rangers lors de la saison 2025-2026.

De retour à Marseille, Cornelius ne semble donc pas certain d’entrer dans les plans prioritaires de Genesio. Son profil conserve toutefois une certaine valeur sur le marché. Le Genoa avait notamment manifesté un intérêt pour le défenseur canadien, même si aucune offre officielle n’avait alors été annoncée.

L’OM espérerait désormais récupérer près de 5 millions d’euros grâce à son transfert. Une vente qui permettrait au club phocéen de réduire son effectif tout en récupérant des liquidités, un enjeu important dans un mercato marqué par les contraintes financières de la DNCG et de l’UEFA.

Si le choix de Genesio se confirme, Marseille pourrait donc réaliser une opération à double effet : installer Kondogbia en défense centrale et ouvrir la porte à un départ de Cornelius contre un joli chèque. Le mercato de l’OM est encore loin d’être terminé.