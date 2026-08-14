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FRANCE

OM : Grégory Lorenzi lâche une nouvelle annonce très inquiétante sur le mercato

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 17:40

En marge du match amical contre l’Atlético, Grégory Lorenzi a dressé un état des lieux sans détour du mercato de l’OM.

Le mercato de l’OM n’est toujours pas débloqué niveau arrivées, et reste conditionné aux ventes. Lors de sa prise de parole sur Ligue 1+ juste avant l’amical face à l’Atlético Madrid, le directeur sportif Grégory Lorenzi a reconnu que le club ne pouvait pas encore avancer comme souhaité sur plusieurs dossiers.

« Nous devons encore vendre pour recruter. (…) Aujourd’hui, il y a des joueurs qui devraient nous rejoindre en cas de départs. Il y a des clubs qui n’acceptent pas forcément ce que l’on souhaite, c’est une situation pas plaisante mais on va essayer de débloquer ce mercato. »

Cette déclaration confirme que l’OM travaille déjà sur plusieurs renforts, mais que leur arrivée dépend directement de la capacité du club à alléger son effectif et sa masse salariale.

Des arrivées en attente de départs

Le message de Grégory Lorenzi est clair : Marseille dispose de pistes avancées, mais les négociations restent bloquées tant que certains joueurs n’ont pas quitté le club. Une stratégie qui va désormais devenir courante à Marseille, soumis à des contraintes financières et à la nécessité d’équilibrer son effectif avant de passer à l’offensive sur le marché des transferts.

Les prochaines semaines devraient donc être décisives pour débloquer le mercato olympien, avec plusieurs dossiers qui pourraient rapidement évoluer en fonction des ventes réalisées.

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