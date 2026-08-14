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FRANCE

FC Nantes Mercato : Der Zakarian a vu un vœu mercato exaucé avant Laval

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 18:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Le FC Nantes pourrait rapidement se séparer d’Ali Yousuf. Le défenseur libyen est en discussions avec Al-Ittihad Tripoli pour un transfert estimé à environ 1 M€.

Le FC Nantes est sur le point de connaître un nouveau départ en défense centrale. Arrivé l’hiver dernier en provenance du Club Africain de Tunis, Ali Yousuf est proche de rejoindre Al-Ittihad Tripoli, en Libye. Les discussions portent sur un transfert définitif avec une indemnité qui pourrait avoisiner 1 million d’euros, selon L’Équipe.

International libyen, Yousuf avait rejoint les Canaris en janvier 2026 et s’était engagé jusqu’en 2028. Il avait disputé 12 matches de Ligue 1 lors de la seconde partie de saison.

Un départ qui arrange Der Zakarian

Au-delà de l’aspect financier, cette opération pourrait surtout répondre à une volonté de Michel Der Zakarian. L’entraîneur nantais n’aurait pas particulièrement apprécié le profil d’Ali Yousuf et ne semblait pas en faire un élément incontournable de son groupe. De plus, Yousuf n’avait pas vraiment digéré la nette baisse de son salaire suite à la descente en L2.

Son départ permettrait donc au technicien de réduire son groupe et de remodeler une défense centrale dans laquelle les départs se sont multipliés (Awaziem, Duverne, Radakovic).

Pour les Canaris, le dossier Yousuf intervient donc à quelques heures du match contre Laval, avec une défense qui continue de se transformer. Reste désormais à savoir si le FC Nantes réinvestira une partie des sommes récupérées pour renforcer ce secteur.

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